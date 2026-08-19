Horor u Rusiji: Medvjed izvukao djevojku iz šatora i ubio je pred zaručnikom

Snežana Koroljova (29) poginula je nakon što je zvijer oko jedan sat ujutro razderala šator i izvukla je napolje dok je vrištala. Njen zaručnik, koji ju je zaprosio samo dan ranije, nije uspio spriječiti napad.Prema lokalnim izvještajima, medvjed je nakon napada odvukao tijelo preko rijeke Biya.

Posebno jezivi detalji stižu iz sela Artibaš, gdje se, prema riječima mještana, redovno pojavljuje oko 20 medvjeda.

Jedna žena ispričala je da je njena sestra iste noći za dlaku izbjegla napad. Medvjed joj je prišao, a spasio ju je vozač koji je slučajno prolazio putem i farovima uspio otjerati životinju.

Medvjed i dalje nije pronađen

Najveća zabrinutost sada vlada zbog činjenice da je medvjed, prema lokalnim navodima, još uvijek na slobodi,piše Novi

Nakon tragedije u selu je proglašeno desetodnevno stanje pripravnosti, dok mještani traže da se životinja pronađe.

Lokalni lovci upozoravaju i na mogući problem s rastom populacije medvjeda, navodeći da je skraćena sezona lova, zajedno s nedostatkom hrane, dovela do toga da životinje sve češće prilaze ljudskim naseljima.

Mještani sada strahuju da bi nakon ovog napada mogla uslijediti nova tragedija.

Facebook komentari