Na Bjelašnici jutros 9 stepeni, u Mostaru 25: Pročitajte i vremensku prognozu do petka

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 11, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Drvar, Livno i Sarajevo 16, Jajce, Sanski Most i Zvornik 18, Doboj 19, Banja Luka, Bihać, Tuzla i Zenica 20, Trebinje 23, Gradačac 24, Mostar i Neum 25 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina, uz jačanje osjeta sparine, mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

Srijeda: Umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena.

Četvrtak: Sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena.

Petak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

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