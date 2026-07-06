Koje je najbolje ulje za srce?

Na osnovu naučnih istraživanja i konsenzusa stručnjaka, najzdravije ulje za srce je maslinovo, a pogotovo ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje je bogato nezasićenim mastima i antioksidansima.

Najzdravije ulje je ono koje obezbjeđuje uglavnom nezasićene masti, dolazi sa dodatnim jedinjenjima koja unapređuju zdravlje, poput antioksidanata, i dobro funkcioniše kao ulje za svakodnevnu upotrebu.

Iako mnoga ulja obezbjeđuju zdrave masti, neka se izdvajaju zbog sposobnosti da smanje faktore rizika od srčanih bolesti, poput visokog LDL holesterola.

Zbog svojih dokumentovanih prednosti, nutritivnog profila i svoje svestranosti, maslinovo ulje izbija na prvo mjesto kao najbolje ulje za zdravlje srca.

Ulja od orašastih plodova, sjemenki, maslina i avokada obezbjeđuju mononezasićene i polinezasićene masti koje mogu pomoći u snižavanju LDL (“lošeg”) holesterola, poboljšanju HDL (“dobrog”) holesterola i pružaju antiinflamatorna, odnosno protivupalna jedinjenja koja podržavaju opšte zdravlje srca – rekla je dr Elizabet Klodas, preventivni kardiolog.

Iako se zasićene i nezasićene masti mogu uklopiti u zdravu ishranu, Američko udruženje za srce (AHA) preporučuje da se prednost da uljima bogatim nezasićenim mastima, posebno mononezasićenim i polinezasićenim mastima, koje mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Pored toga, ulja poput maslinovog ulja i ulja avokada sadrže antioksidanse koji mogu dodatno podržati zdravlje srca smanjenjem upala i oštećenja ćelija.

Zašto je ekstra djevičansko maslinovo ulje najbolje

Stručnjaci su se složili da je ekstra djevičansko maslinovo ulje najbolje za srce.

Maslinovo ulje puno je mononezasićenih masti zdravih za srce, poput oleinske kiseline, i ima nizak sadržaj zasićenih masti. Odličan je i izvor zaštitnih biljnih jedinjenja, poput fenolnih antioksidanata, koji smanjuju upale.

Istraživanja pokazuju da ishrana bogata maslinovim uljem može pomoći u zaštiti od ateroskleroze, nakupljanja plaka u arterijama koje dovodi do bolesti srca.

Redovna upotreba maslinovog ulja dobra je za održavanje zdravog krvnog pritiska i nivoa holesterola, a na taj način dodatno se smanjuje ukupni rizik od srčanih bolesti i kardiovaskularnih komplikacija, poput moždanog i srčanog udara.

Zasnovano na dokazima

Prema istraživanjima, maslinovo ulje, posebno ekstra djevičansko, najbolje je za zdravlje srca. Ono ima najjače i najdosljednije dokaze koji podržavaju njegove zaštitne efekte na srce u poređenju sa drugim uljima – rekla je za časopis Health dijetetičarka Trista Best.

Bogato zdravim mastima i vitaminom E

Maslinovo ulje uglavnom se sastoji od mononezasićenih masti, koje su povezane sa boljim zdravljem srca.

Takođe je bogato vitaminom E, hranljivom materijom koja ima svojstva koja štite ćelije.

Jedna supena kašika maslinovog ulja obezbjeđuje 20 odsto dnevnih potreba za vitaminom E, što ga čini odličnom opcijom za povećanje unosa ove važne hranljive materije.

Puno antioksidanata

Pored zdravih masti, maslinovo ulje sadrži više od 200 biljnih jedinjenja, uključujući karotenoide, sterole i polifenole poput hidroksitirozola (HT) i hidroksitirozol-acetata (HT-ac), koji djeluju kao moćni antioksidansi u organizmu.

Ulje avokada na drugom mjestu

Nekoliko drugih ulja takođe nudi impresivne prednosti za zdravlje srca. Naizmjenična upotreba različitih ulja korisna je jer omogućava unos raznovrsnih nezasićenih masti i sprečava preveliko oslanjanje na samo jednu vrstu.

Ulje avokada zauzelo je drugo mjesto na listi ulja zdravih za srce i to s dobrim razlogom.

Ulje avokada je:

Bogato zdravim mastima – poput maslinovog ulja, ulje avokada prepuno je zdravih masti poput oleinske kiseline, koja može pomoći u smanjenju faktora rizika od srčanih bolesti i poboljšanju zdravlja krvnih sudova.

Izvor antioksidanata – ulje avokada sadrži vitamin E i zaštitna biljna jedinjenja, uključujući polifenole, proantocijanidine i karotenoide, koji djeluju na smanjenje upale u krvnim sudovima i štite od nakupljanja plaka.

Kako koristiti ulje avokada – sa svojim neutralnim ukusom i višom tačkom dimljenja, ulje avokada odlično je za prženje, pečenje i kao završno ulje za jela.

Iako neki dokazi sugerišu da ulje avokada može pomoći u smanjenju faktora rizika od srčanih bolesti, poput visokog holesterola, za maslinovo ulje postoji mnogo više istraživanja koja potvrđuju njegove koristi za zdravlje srca.

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