Ibrahimović objavio “Ljiljane” uoči meča Zmajeva i izazvao oduševljenje

Fudbalska groznica trese kompletnu Bosnu i Hercegovinu i dijasporu širom svijeta dok se sa nestrpljenjem iščekuje historijski meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Dok javnost broji sate do početka spektakla u Kaliforniji, koji po našem vremenu počinje u gluvo doba noći (2:00 sata iza ponoći), navijače je potpuno raspametio i oduševio potez legendarnog Zlatana Ibrahimovića.

Harizmatični Šveđanin bh. korijena, koji na ovom Mundijalu radi kao stručni konsultant i prva zvijezda američke mreže FOX Sports, oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu i poslao poruku koja je u sekundi postala viralna.

Ibrahimović je podijelio fotografiju iz studija na kojoj se nalazi sa svojom televizijskom kolegicom, ali je ključni detalj bio skriven u audio zapisu.

Kao podlogu za ovu objavu, Ibra je izabrao legendarnu pjesmu “Ljiljani” Halida Bešlića, numeru koja već decenijama ima status nezvanične himne i simbola ponosa svih navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.

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