Iz UIO stiglo važno upozorenje za građane BiH: Evo koliko dugo vam mora važiti pasoš za ulazak u EU?

Prema važećim pravilima Šengenskog režima, pasoš mora biti važeći najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma izlaska iz Šengenskog prostora. Osim toga, dokument ne smije biti stariji od 10 godina.

To znači da putnici čiji pasoš ističe za manje od tri mjeseca nakon planiranog povratka mogu imati problema prilikom ulaska u EU, a u nekim slučajevima im može biti i odbijen ukrcaj na let već na polaznom aerodromu.

Granične službe i aviokompanije strogo primjenjuju ova pravila, što često iznenadi putnike koji nisu provjerili rok važenja dokumenata na vrijeme.

Primjer iz prakse pokazuje da i kratka putovanja mogu biti problematična ako pasoš ističe u bliskom periodu, pa se građanima savjetuje da prije svake kupovine karte provjere ispravnost dokumenata.

Stručnjaci preporučuju da se pasoš obnavlja na vrijeme, posebno pred ljetnu sezonu putovanja kada su gužve i putovanja češća.

Građanima Bosne i Hercegovine savjetuje se da prije putovanja u zemlje EU obavezno provjere rok važenja pasoša kako bi izbjegli moguće komplikacije na granici.

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