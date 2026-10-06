Huti poslali upozorenje svjetskim avio-kompanijama: Ovo nikako ne smiju da rade

.Jemensko tijelo za pomorsku koordinaciju, koje kontrolišu Huti, upozorilo je u ponedjeljak avio-kompanije koje lete kroz vazdušni prostor Saudijske Arabije da taj prostor neće biti siguran dok traje, kako su naveli, “saudijska agresija”.Upozorenje su prenijeli mediji bliski Hutima, u trenutku kada su vladine snage, uz podršku Saudijske Arabije, pokrenule veliku ofanzivu protiv te grupe povezane s Iranom, prenio je Reuters,piše Avaz

Kancelarija za medije saudijske vlade nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Vojska međunarodno priznate vlade u Jemenu saopćila je da započinje “stratešku ofanzivu” kako bi preuzela kontrolu nad Sanom od pobunjenika Huta.

– Naše oružane snage su počele izvoditi stratešku ofanzivnu operaciju nad Sanom – naveo je brigadni general Madžif al-Nuzajli na mreži X.

Kako je dodao, jemenska vojska u toj operaciji koristi moderne kapacitete, prenosi Al Jazeera.

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