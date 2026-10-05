Zmajevi sve bliže drugom šeširu: Poznata stranica objavila nove projekcije

Prema njihovim najnovijim simulacijama, Bosna i Hercegovina je sada čak 95 posto sigurna za drugi šešir u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

To je ogroman skok za Zmajeve, posebno imajući u vidu da bi plasman u drugi šešir značio da bi BiH u žrijebu kvalifikacija mogla izbjeći niz reprezentacija iz iste jakosne grupe,pišu Vijesti

Football Meets Data istovremeno navodi da je Švedska napravila novi veliki korak prema osvajanju grupe, ali i da bi upravo susret Švedske i Bosne i Hercegovine mogao odlučiti koja će reprezentacija direktno izboriti plasman u Ligu A.

Drugim riječima, završnica grupe donosi veliki okršaj za prvo mjesto. Švedska je trenutno u najboljoj poziciji, ali Zmajevi su pobjedom nad Poljskom ostali u igri za direktnu promociju.

Zmajeve čekaju još dva izuzetno važna susreta. 14. novembra BiH gostuje Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici dočekati Rumuniju.

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