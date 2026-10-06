Fudbal

Problem za Barbareza: Protiv Švedske bez standardnog Zmaja

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Objavljeno prije 29 minuta

Bosna i Hercegovine je sinoć u veličanstvenoj utakmici savladala Poljsku sa 1:0.

Pogodak vrijedan tri boda i pobjede postigao je Ivan Bašić sa penala u 84. minuti susreta.

Ovom smo pobjedom, gotovo pa sigurno, osigurali najmanje drugo mjesto u našoj grupi Lige nacija, a samim tim i drugi šešir u kvalifikacijama za EURO.

U narednom kolu gostovat ćemo Šveđanima 14. novembra u Štokholmu u utakmici u kojoj ćemo igrati za prvo mjesto i plasman u A diviziju te osiguran najmanje baraž za naredne kvalifikacije,pišu Vijesti

Za sada sve teče po planu što se tiče naše reprezentacije, a selektor Sergej Barbarez ima tek jednu glavobolju pred ovaj susret.

Naime, za meč u Štokholmu sigurno neće konkurisati stoper Tarik Muharemović zbog nagomilanih žutih kartona.

Tako će Barba biti primoran šansu dati Stjepanu Radeljiću, Nihadu Mujakiću ili Zinedinu Smajloviću u ovom susretu.


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