Učenica izbola osam učenika u školskom dvorištu u Istanbulu

U napadu je povrijeđeno osam učenika. Nakon dojave, na mjesto događaja upućene su ekipe hitne pomoći i policije.

Povrijeđeni učenici prevezeni su ambulantnim vozilima u bolnicu. Prema dosadašnjim informacijama, jedan od povrijeđenih je u kritičnom stanju, dok je zdravstveno stanje još dvoje učenika teško.

Napadačicu je uhvatilo školsko osiguranje i predalo je policiji, nakon čega je privedena.

Istanbulski guverner Davut Gül i načelnik istanbulske policije Selami Yıldız nakon napada posjetili su učenike koji se liječe u gradskoj bolnici Başakşehir Çam i Sakura te se informirali o njihovom zdravstvenom stanju.

Gül je potom novinarima poželio svima „brz oporavak“ i povrijeđenim učenicima koji se liječe poželio brz oporavak.

Navodeći da je ukupno povrijeđeno osam učenika, Gül je rekao:

„Pet učenika zadobilo je lakše povrede. Pretpostavljamo da će njihovo liječenje biti završeno tokom dana, prema informacijama koje smo dobili od ljekara. Liječenje dvoje naših učenika i dalje traje, a kod njih je zabilježeno poboljšanje. Jedno dijete je na operaciji, a operativni zahvat još traje. Budući da još nije izašlo iz operacione sale, u ovom trenutku ne možemo procijeniti njegovo stanje.“

Guverner Gül iznio je i detalje o napadu,pišu Vijesti

„Učenica koja je izvršila napad i povrijedila djecu živi u istom naselju, vrlo blizu škole. Ona se školuje u drugoj školi. U školu je ušla u školskoj uniformi i nožem napadala djecu bez odabira meta. Riječ je o događaju koji je predmet istrage. Naši glavni tužilac i direktori nadležnih institucija su ovdje. Pravni postupak i dalji proces bit će nastavljen“, kazao je Gül.

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