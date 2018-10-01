Jedan grad u BiH ima stanove skuplje od Sarajeva: Kvadrat čak 4.577 KM

Cijene novih stanova u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti i u prvom tromjesečju 2026. godine, a zanimljivo je da jedan grad sada ima skuplje novogradnje čak i od Sarajeva, piše Biznisinfo.ba.

Riječ je o Trebinju, gdje je prosječna cijena prodatih novih stanova u prva tri mjeseca ove godine dostigla čak 4.577 KM po kvadratnom metru.

Poređenja radi, prosječna cijena kvadrata novog stana u Sarajevu u istom periodu iznosila je 4.226 KM, prema podacima koje je prije nekoliko dana objavio BiznisInfo.ba.

Osim Trebinja, među najskupljim gradovima u Republici Srpskoj našla se i Banja Luka sa prosječnom cijenom od 3.881 KM po kvadratu, dok je treće mjesto zauzelo Istočno Novo Sarajevo gdje je kvadrat novog stana koštao 2.875 KM.

U Republici Srpskoj je u prvom kvartalu 2026. godine prodato ukupno 957 novih stanova, što predstavlja rast od čak 80,9 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Prosječna cijena novih stanova u RS-u iznosila je 2.882 KM po kvadratnom metru i bila je niža za 6,4 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine.

Ukupna vrijednost svih prodatih novih stanova u Republici Srpskoj iznosila je oko 146,4 miliona KM, dok je ukupna korisna površina prodatih stanova bila 50.803 kvadratna metra.

Najviše novih stanova prodato je u Banjoj Luci – ukupno 189 stanova, zatim u Prnjavoru 118, Trebinju 94, Prijedoru 89 i Istočnoj Ilidži 87 stanova.

Kada je riječ o Federaciji BiH, prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2026. godine iznosila je 3.501 KM po kvadratnom metru. Ukupno su u prvom tromjesečju 2026. godine u Federaciji prodana 243 nova stana površine 14.663 kvadratna metra.

Na nivou cijele Bosne i Hercegovine prosječna cijena dostigla je 3.701 KM uz rast od 20,4 posto u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

Podaci pokazuju da tržište nekretnina u BiH i dalje ostaje veoma aktivno, uprkos visokim cijenama i usporavanju kupovne moći građana.

Facebook komentari