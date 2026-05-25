Juni 2026. donosi veliku prekretnicu za pet horoskopskih znakova

Početak juna 2026. donosi veliku prekretnicu za pet horoskopskih znakova kojima će se, prema astrološkim prognozama, stvari napokon posložiti. Profesionalna astrologinja Amy Demure ističe da ovim znakovima slijedi razdoblje sreće koje će trajati najmanje godinu dana, sve dok se Jupiter nalazi u znaku Lava.

Astrolozi s portala CafeAstrology pojašnjavaju da dok se planet sreće kreće kroz odvažnog i kreativnog Lava, “najviše sreće privlačimo kada smo velikodušni i darežljivi prema drugima, ulijevamo im povjerenje, ponašamo se dostojanstveno i iskreno te izbjegavamo zamku prevelikog ega”.

Iako će svaki znak na neki način osjetiti blagodati ove sretne energije sve do lipnja 2027., kada Jupiter ponovno mijenja znak, ovim odabranim znakovima smiješi se “izvanredna sreća” već od ovog lipnja.

Lav

Pripremite se, Lavovi, jer ulaskom Jupitera u vaš znak 30. lipnja započinje vaše “najsretnije razdoblje u više od desetljeća”, kaže Demure. Ta pozitivna energija pratit će vas cijelu godinu, tijekom koje ćete “s lakoćom moći ostvariti uspjeh na svakom životnom polju”.

Kao rezultat toga, očekujte da ćete ostvariti život iz snova i napraviti značajne iskorake. Demure je poručila: “Ovo je vrijeme kada će mnogi od vas upoznati ljubav svog života. Dogodit će vam se onaj karijerni iskorak koji godinama čekate”. Ako ste čekali potpunu životnu transformaciju, vaše vrijeme za sjaj upravo počinje.ž

Vodenjak

Vodenjaci, vaš ljubavni život možda se trenutno čini jednoličnim, no to se uskoro mijenja. Prema riječima Amy Demure, od lipnja 2026. sve sjeda na svoje mjesto u vašim odnosima jer postajete jedan od najsretnijih znakova u ljubavi.

Prema Demure, Jupiter u Lavu donosi “jedno od najpovoljnijih razdoblja za upoznavanje ljubavi svog života”. Bilo da se radi o obnovi stare veze ili o novom poznanstvu, očekujte da će odnos biti intenzivan. Ako ste razmišljali o braku ili ulasku u dugoročnu, posvećenu vezu, sada je idealno vrijeme za to!

Ovan

Ovnovi, sve čemu ste se nadali na ljubavnom planu napokon će se ostvariti početkom lipnja. Tijekom godine dana, dok je Jupiter u Lavu, “mnogi od vas naići će na vezu iz prošlog života, gdje su se dvije duše spremne ponovno susresti”, pojasnila je Demure.

Od intenzivnih veza do dubljeg obvezivanja, prisutnost planeta sreće u vašoj kući ljubavi pomoći će vam da se osjećate usklađenije sa svojom istinskom životnom svrhom.

Škorpion

Škorpioni, iako ste u posljednje vrijeme možda izvlačili deblji kraj, vaša sreća uskoro će se drastično popraviti. Prema Demure, “ovo je jedno od vaših najsretnijih razdoblja u više od desetljeća po pitanju poslovnog uspjeha i stjecanja bogatstva”.

Budući da Jupiter aktivira sreću u vašoj kući karijere, počnite vizualizirati svoj posao iz snova jer su velike šanse da postane stvarnost. Ovo je također razdoblje u kojem se poslovna ideja ili plan za novi izvor prihoda može pretvoriti u vrlo profitabilan pothvat. Dok god ostanete posvećeni i usredotočeni, sve će se napokon okrenuti u vašu korist.

Rak

Rakovi, istina je da nakon vrlo sretne godine Jupiter napušta vaš znak, no to ne znači da vaša sreća u potpunosti nestaje. Znak Lava vlada vašim poljem novca, pa prisutnost planeta sreće u njemu tijekom sljedeće godine znači da će “vrijeme i energija koje uložite u karijeru donijeti zajamčen uspjeh”, pojasnila je Demure.

Štoviše, vaš svakodnevni trud napokon će biti prepoznat i cijenjen od strane okoline. Od pohvala kolega do procvata poslovanja, financijska situacija počinje se slagati za vas od lipnja 2026., piše index.

