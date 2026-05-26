Novčani horoskop Tamare Globe za kraj maja: Raku pare cure kroz prste, Vodoliji veći dobitak, Blizanci nepromišljeno troše

Posljednja nedjelja maja biće u znaku novca, troškova i važnih finansijskih odluka. Neko će konačno naplatiti stari dug, neko će morati ozbiljno da razgovara o cijeni svog rada, a neki znaci će shvatiti da troše više nego što bi trebalo – i to uglavnom iz umora, nervoze ili potrebe da sebe „časte“ poslije napornog perioda.

Od 25. do 31. maja novac će biti tesno povezan sa emocijama. Razdražljivost, impulsivnost, želja da se nešto dokaže ili potreba za utjehom lako mogu isprazniti novčanik. Ovo nije nedjelja za strogu štednju, ali jeste vrijeme kada će biti važno da budete iskreni prema sebi: šta vam zaista donosi mir i sigurnost, a šta je samo kratkotrajan bijeg od stresa.

Prije ulaska u jun mnogi će morati realno da pogledaju svoje finansije. Upravo takav pristup može da sačuva mnogo više novca nego prazna obećanja da će „od ponedjeljka početi da vode računa o troškovima“.

OVAN

Ovnovi će ove nedjelje željeti sve da reše odmah – da se dogovore, naplate, kupe šta su naumili i završe priču. Takav pristup može biti odličan u poslu, posebno ako treba da izborite bolje uslove, cenu ili rokove. Ali kada su u pitanju kupovine, ista ta brzopletost može vas skupo koštati.

Novac može stići kroz pregovore, kratke projekte, hitne poslove, prodaju ili razgovor sa nadređenima. Međutim, uspeh će zavisiti od toga koliko budete konkretni. Emocije i nervoza sada zatvaraju vrata, dok mirno i samouvereno izlaganje donosi rezultat.

Pred kraj nedelje pojaviće se želja da potrošite novac na tehniku, sportsku opremu, garderobu, auto ili neki poklon za sebe. Samo se zapitajte da li zaista želite tu stvar ili pokušavate da kupite predah koji vam očajnički nedostaje.

BIK

Bikovi će imati potrebu da konačno uvedu red u finansije. Razmišljaćete o tome koliko vam novca realno ostane posle svih obaveza, gde nepotrebno trošite i gde štednja već počinje da narušava kvalitet života.

Na poslu su mogući razgovori o stabilnosti – plati, stalnom angažmanu, novom projektu ili većoj odgovornosti. Nemojte pristajati na neodređena obećanja ako se od vas već sada traži više rada. Mirno, ali jasno stavite do znanja da dodatni trud mora biti adekvatno plaćen.

Troškovi će uglavnom biti vezani za dom, hranu, porodicu, zdravlje ili ulešpavanje prostora. Nije problem potrošiti na nešto što vam zaista poboljšava svakodnevicu, ali pazite da kupovinom ne lečite umor i nezadovoljstvo.

BLIZANCI

Blizancima novac ove nedelje dolazi kroz ljude i komunikaciju. Jedan poziv, poruka, preporuka ili staro poznanstvo mogu vam otvoriti novu priliku. Ipak, biće i previše informacija, predloga i ideja, pa će biti važno da ne rasipate energiju na sve strane.

Dobro će ići poslovi vezani za prodaju, marketing, tekstove, reklamu, obuku, konsultacije i pregovore. Ako već dugo želite da ponudite novu uslugu, javite se klijentu ili pokrenete nešto svoje – sada je dobar trenutak.

Kada su troškovi u pitanju, najveći rizik je kupovina iz čiste radoznalosti: novi kurs, aplikacija, gedžet, pretplata ili hobi koji će vas zanimati dva dana. Pre nego što platite, zapitajte se da li ćete to koristiti i sledeće nedelje.

RAK

Rakovi će ove nedelje jasno videti gde im novac „curi“. Porodični troškovi, računi, kupovina za kuću i pomoć bližnjima biće u prvom planu. Mnogi će shvatiti da već dugo ne troše samo novac, već i sopstveni mir.

Na poslu je najbolje da završite stare priče. Novac može stići kroz ranije dogovore, zaostale uplate, povraćaj novca, stari dug ili projekat koji ste već započeli.

Najveći problem biće sklonost da trošite iz brige ili saosećanja. Možete poželeti da rešite tuđ problem svojim novcem samo da bi svi bili mirni. Pomaganje je plemenito, ali ne ako posle toga ostanete i bez novca i bez živaca.

LAV

Lavovima nedelja donosi priliku da budu primećeni i bolje plaćeni. Pohvala, uspešan nastup, prezentacija, pregovori ili dobra ideja mogu vam doneti konkretnu korist.

Novac može stići kroz javni rad, kreativnost, lični brend, društvene mreže, organizaciju događaja, prodaju ili poslove vezane za lepotu i stil. Ako treba da podignete cenu svog rada ili napokon kažete koliko vredite – nemojte se povlačiti iz lažne skromnosti.

Troškovi će ići na garderobu, izlaske, poklone, restorane i uživanje. Prijatno je počastiti sebe, ali nemojte svaki trošak pretvarati u dokaz statusa i uspeha.

DJEVICA

Djevice će ove nedjelje bez velike drame uspijeti da poprave svoju finansijsku situaciju – najviše zahvaljujući organizaciji. Provjerit ćete račune, ispraviti greške, otkazati nepotrebne pretplate ili bolje rasporediti budžet.

Na poslu će vam ići analize, papiri, tabele, proračuni, ugovori i planiranje. Brzo ćete uočiti tuđe propuste, ali pazite da ne preuzmete tuđ haos kao svoju besplatnu obavezu.

Mogući su neplanirani sitni troškovi zbog nepažnje: kazna, zaboravljena uplata, dupla pretplata ili nepotrebna dostava. Što pre reagujete, manja će biti šteta.

VAGA

Vagama će novac ove nedelje biti tesno povezan sa samopoštovanjem i odnosima. Ko više daje, ko popušta, ko radi za „hvala“ i gde je vreme da se jasno odredi cena truda – to će biti glavna tema.

Dobro će ići poslovi vezani za dizajn, lepotu, modu, medije, marketing, odnose s ljudima i savetovanje. Ne bojte se da delujete malo „skuplje“. Ljudi često počnu ozbiljnije da vas shvataju tek kad i sami podignete kriterijume.

Troškovi će biti vezani za izgled, dom, poklone, putovanja i uživanje. Pre kupovine razmislite da li to zaista želite ili samo pokušavate da budete „dovoljno dobri“ u tuđim očima.

ŠKORPIJA

Škorpije bi ove nedelje trebalo pažljivo da čitaju sitna slova. Tema kredita, dugova, poreza, osiguranja, alimentacije ili zajedničkog novca može postati veoma važna.

Na poslu će vam koristiti strpljenje i taktika. Ne otkrivajte sve karte odmah i pažljivo proveravajte uslove. Posebno dobro će vam ići analitički poslovi, finansije, pravna pitanja i sve što zahteva hladnu glavu.

Najveći rizik je trošenje novca samo da biste „skinuli teret sa leđa“. Nemojte plaćati nešto na brzinu samo da biste izbegli stres. Prvo dobro proverite uslove i obaveze.

STRIJELAC

Strijelčevima novac dolazi kroz nove ideje, putovanja, obrazovanje, marketing, strance ili saradnju sa ljudima iz drugih gradova i zemalja.

Dobar je trenutak da pokrenete nešto što će vam proširiti krug ljudi – novi profil, sajt, reklamu, kurs ili saradnju. Velike ideje sada mogu doneti uspeh, ali samo ako napravite konkretan prvi korak.

Troškovi će ići na putovanja, tehniku, sport, obuke i zabavu. Pazite da ne kupujete stvari za „buduću verziju sebe“ koja možda nikada neće postojati.

JARAC

Jarčevi će ove nedelje jasno videti koliko njihov trud zaista vredi. Mnogi će shvatiti da već dugo rade više nego što su plaćeni ili da nose previše odgovornosti bez prave nadoknade.

Na poslu su mogući važni razgovori sa nadređenima, partnerima ili klijentima. Ako tražite veću platu ili bolje uslove, oslonite se na činjenice i rezultate.

Troškovi će biti vezani za zdravlje, kuću, dokumenta, tehniku ili poslovne alate. Ne štedite na stvarima koje vam čuvaju zdravlje ili pomažu da zarađujete.

VODOLIJA

Vodolijama novac može doći kroz tehnologiju, internet, neobične ideje ili timski rad. Mogući su novi onlajn poslovi, saradnje, dodatni prihodi ili neobične ponude.

Odlično će ići digitalni projekti, društvene mreže, kreativan rad i sve što uključuje inovacije. Dobro je eksperimentisati, ali nemojte ulagati veliki novac u nešto što još nije provereno.

Troškovi će biti vezani za tehniku, aplikacije, pretplate i prevoz. Posebno obratite pažnju na sitne mesečne troškove koji se gomilaju neprimijetno.

RIBE

Ribe bi ove nedelje trebalo da se više oslone na činjenice nego na osećaj. Intuicija vam jeste jaka, ali kada je novac u pitanju – proverite sve dva puta.

Dobro će ići kreativni poslovi, rad sa ljudima, psihologija, nega, muzika, pisanje i sve što zahteva empatiju i osjećaj za druge.

Najveći rizik su emotivne kupovine: da sebe obradujete, pomognete nekome ili povjerujete u obećanje koje suviše lepo zvuči. Prije svake veće uplate napravite pauzu i dobro razmislite.

Finansijska nedelja od 25. do 31. maja mnogima će doneti važna otrežnjenja. Neki će shvatiti gde im novac nestaje, neki će konačno naplatiti svoj trud, a neki će uvideti koliko ih košta umor, impulsivnost ili potreba da svima budu dostupni.

Najveću korist imaće oni koji budu realno gledali svoje finansije – bez panike, ali i bez zavaravanja. Upravo taj osećaj kontrole može postati najveći dobitak pred ulazak u jun, piše naj žena.

Facebook komentari