Koliko intimni odnos zaista treba da traje da bi žena uživala?

U stvarnosti, većina ljudi nema jasnu predstavu o tome šta je zapravo prosjek, a šta očekivanje koje dolazi iz filmova, mitova ili tuđih iskustava.

I upravo tu nastaje problem, jer ono što mnogi smatraju „normalnim“ često nema mnogo veze sa stvarnim životom.

Prosjek je kraći nego što mnogi misle

Istraživanja pokazuju da sam intimni odnos, bez predigre, u prosjeku traje između pet i sedam minuta.

To iznenadi veliki broj ljudi, jer je znatno kraće od slike koju mnogi imaju u glavi kada razmišljaju o „idealnom“ odnosu.

Ali stručnjaci naglašavaju da ključ zadovoljstva nije samo u samom trajanju.

Predigra pravi najveću razliku

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Journal of Sex Research“, većina žena navodi da im je potrebno između 11 i 13 minuta predigre kako bi se opustile i dostigle nivo uzbuđenja koji vodi ka zadovoljstvu.

Tek nakon toga dolazi sam intimni odnos, koji u prosjeku traje između 14 i 16 minuta.

Drugim riječima, upravo dio koji mnogi preskaču ili ubrzavaju često je najvažniji.

Seksualni i bračni terapeut Jan Kerner godinama ponavlja istu stvar.

„Uvijek savjetujem parovima da ne žure. Što je predigra duža, to je uzbuđenje veće i veća je šansa za orgazam“, objašnjava on.

Problem često nije u trajanju

Stručnjaci navode da većina problema u intimnim odnosima nema mnogo veze sa tehnikom ili brojem minuta, već sa nedostatkom otvorene komunikacije.

Mnogi ulaze u odnos sa pretpostavkom da druga osoba „zna“ šta im prija, ali to u praksi često ne funkcioniše.

Razgovor o željama, očekivanjima i granicama za mnoge parove i dalje je tabu tema, iako upravo otvorena komunikacija najviše utiče na kvalitet odnosa.

Ne postoji univerzalna formula

Istina je, kažu stručnjaci, veoma jednostavna – ne postoji univerzalno trajanje koje garantuje zadovoljstvo.

Nekome je dovoljno deset minuta uz dobru emocionalnu povezanost, dok neko drugi neće biti zadovoljan ni nakon mnogo dužeg odnosa ako nema pažnje, bliskosti i razumijevanja.

Zato je možda važnije pitanje od „koliko dugo“ zapravo – „kako“. I koliko su partneri spremni da slušaju jedno drugo, umjesto da pokušavaju da ispune nerealne standarde koje nameću filmovi i društvene mreže, prenosi Ona.rs.

