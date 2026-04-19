Letonija i Litvanija neće dozvoliti prelet avionu slovačkog premijera Roberta Fica na putu ka Moskvi na Dan pobjede.
To je rekao sam Fico u video-poruci na društvenim mrežama i dodao da će biti pronađena druga maršruta.
Slovački premijer je bio u istoj situaciji i prošle godine kada su tri baltičke države zabranile prelet.
Zbog toga je njegov avion do Moskve išao preko Mađarske, Rumunije i Gruzije
Fico opet dužim putem u Moskvu: Letonija i Litvanija neće dozvoliti prelet avionu
