Fico opet dužim putem u Moskvu: Letonija i Litvanija neće dozvoliti prelet avionu

Objavljeno prije 1 sat

Letonija i Litvanija neće dozvoliti prelet avionu slovačkog premijera Roberta Fica na putu ka Moskvi na Dan pobjede.
To je rekao sam Fico u video-poruci na društvenim mrežama i dodao da će biti pronađena druga maršruta.
Slovački premijer je bio u istoj situaciji i prošle godine kada su tri baltičke države zabranile prelet.
Zbog toga je njegov avion do Moskve išao preko Mađarske, Rumunije i Gruzije


