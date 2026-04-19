Milijarde u sjeni sukoba: Ko profitira od “savršeno tempiranih” opklada na rat u Iranu

Britanski list “Guardian” otkriva da su trgovci i špekulanti ostvarili ogromne profite kroz izuzetno precizno tempirane opklade i finansijske pozicije povezane s ratom u Iranu, što je otvorilo ozbiljna pitanja o mogućem insajderskom trgovanju i zloupotrebi povjerljivih informacija.

Prema pisanju tog lista, šesnaest opklada u iznosu od po 100.000 dolara tačno je predvidjelo vrijeme američkih zračnih napada na Iran 27. februara.

Kasnije je jedan korisnik ostvario zaradu veću od 550.000 dolara nakon što se kladio da će ajatolah Ali Hamnei biti svrgnut, samo nekoliko trenutaka prije nego što su ga izraelske snage ubile. Dana 7. aprila, neposredno prije nego što je Donald Tramp objavio privremeno primirje s Iranom, trgovci su otvorili pozicije vrijedne 950 miliona dolara, kladeći se na pad cijene nafte. Taj pad se i dogodio.

Objave Donalda Trampa u više navrata su u roku od nekoliko minuta izazivale snažne skokove ili padove cijena nafte na svjetskom tržištu. Jučer su cijene pale za oko 10 posto nakon što su iranske vlasti i američki predsjednik Donald Tramp potvrdili potpuno otvaranje Hormuškog moreuza za prolaz brodova. Međutim, kako se ta informacija nije u potpunosti pokazala tačnom, cijene su ponovo počele rasti.

Od početka eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, na finansijskim tržištima i platformama za predviđanje događaja zabilježeno je više od milijardu dolara u opkladama i trgovinama koje su bile izuzetno precizno tempirane.

U pojedinim slučajevima, trgovci su uspijevali predvidjeti ključne geopolitičke događaje, uključujući američke vojne poteze, te su svoje pozicije otvarali neposredno prije naglih promjena na tržištu.

Prema navodima “Guardiana”, određene opklade postavljene su samo dan prije događaja koji su imali direktan uticaj na cijene nafte i globalna finansijska kretanja, što je rezultiralo ogromnim profitima u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Zabrinutost među analitičarima

Ovakvi obrasci izazvali su zabrinutost među analitičarima i regulatorima, koji upozoravaju da bi se moglo raditi o korištenju povlaštenih ili neobjavljenih informacija. Stručnjaci ističu da ovakve situacije nose obilježja insajderskog trgovanja, iako je u praksi izuzetno teško dokazati direktnu povezanost između informacija i transakcija.

“Guardian” također navodi da su platforme poput Polymarketa i Kalšija otvorile novo tržište za klađenje na političke i ratne događaje, funkcionišući u pravnoj sivoj zoni između finansijskih tržišta i spekulativnog klađenja.

Pokretanje istraga

Zbog sve većeg broja sumnjivih transakcija, pojedini američki zakonodavci i regulatorna tijela razmatraju pokretanje detaljnijih istraga, dok organizacije civilnog društva upozoravaju na nedovoljnu regulaciju ovih platformi. Međutim, istrage su otežane zbog anonimnosti korisnika, brzine transakcija i globalnog karaktera tržišta.

Iako za sada nema potvrđenih optužbi protiv konkretnih pojedinaca ili institucija, “Guardian” zaključuje da rat u Iranu sve više postaje i finansijski događaj koji pokreće ogromne špekulativne tokove kapitala, pri čemu se u minutama mogu ostvarivati milionski dobici na osnovu političkih i vojnih informacija.

