Prvi simptom tumora mozga koji ne treba ignorisati: Kada potražiti pomoć ljekara

Iako se na pojavu neuobičajenih neuroloških simptoma često pomisli na ozbiljne bolesti, tumori mozga su rijetki. Ipak, stručnjaci upozoravaju na simptome koji mogu zahtijevati hitnu medicinsku procjenu.Neurohirurg Valavan Sivakumar (Walavan Sivakumar) iz Pacific Neuroscience Institutea navodi da se tumori mozga dijele na primarne, koji nastaju u mozgu, i metastatske, koji se šire iz drugih dijelova tijela.

Prema riječima Rohana Ramakrisna (Rohan Ramakrishna) iz NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospitala, metastatski tumori su češći od primarnih.

Stručnjaci ističu da glavobolja koja se razlikuje od uobičajenih, te se vremenom pogoršava, može biti znak za uzbunu.

– Glavobolju koja se jasno razlikuje od prethodnih glavobolja i koja se vremenom pogoršava nikada ne treba ignorisati – naveo je Sivakumar.

On dodaje da promjene u intenzitetu ili izostanak efekta uobičajenih lijekova mogu ukazivati na neuobičajenu glavobolju.Ramakrisna je istakao da posebno treba obratiti pažnju ako su glavobolje praćene simptomima poput konfuzije, smetnji u govoru, problema s hodanjem, poremećaja vida, slabosti jedne strane tijela ili drugih neuobičajenih promjena.

Također je naglašeno da bi prvi napad jake glavobolje kod odraslih trebao biti povod za ljekarski pregled, a u slučaju sumnje često se radi MRI snimanje mozga radi dalje dijagnostike.

