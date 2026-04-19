Mnogima se ovo neće svidjeti: Nutella ima novi okus… ‘Naši fanovi to traže godinama’

Teško je pronaći osobu, bilo stariju, bilo mlađu, koja ne voli Nutellu. Mnogi su odrastali uz nju i uživali u njenom “ekskluzivnom” okusu, a vrijeme ništa nije promijenilo, jer i danas važi za jedan od najvoljenijih namaza i poslastica na svijetu.

Ipak, kako mnogi brendovi šire svoju ponudu, tako je krenula i Nutella, odnosno Ferrero, kompanija koja proizvodi slavni namaz.

Riječ je o “Nutelli Peanut”, odnosno namazu sa okusom prženog kikirikija.

– Naši fanovi to traže godinama. Čuli smo ih i vrijeme popodnevne užine više nikada neće biti isto – izjavio je Noah Szporn, viši potpredsjednik u Ferreru Sjeverna Amerika.

Ferrero je svoju historiju počeo u gradu Albi u italinanskoj Piemonti, 1946. godine. Danas je jedna od najvećih svjetskih kompanija za pakovanu slatku hranu, s preko 35 kultnih brendova koji se prodaju u više od 170 zemalja, prenosi Oslobođenje.

