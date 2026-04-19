Izraelci protestuju protiv Netanjahua: “Dosta nam je ratova”

Na protestu protiv vlade u Jeruzalemu dio građana izrazio je nezadovoljstvo aktuelnom politikom izraelskog rukovodstva. Jedan od učesnika otvoreno je kritikovao premijera Benjamina Netanjahua zbog, kako je naveo, pokretanja sukoba za koje smatra da nisu bili potrebni.

– Dosta nam je fašizma, dosta nam je korupcije, dosta nam je beskonačnih ratova i definitivno nam je dosta ove vlade – rekao je jedan od demonstranata, izražavajući frustraciju dijela javnosti zbog dugotrajnih sukoba i političke situacije u zemlji.

Sagovornik je također ocijenio da je Izrael “previše militarizovana” država, dodajući da su raniji ratovi često bili rezultat prisile okolnosti, dok se u posljednjim godinama, kako tvrdi, ulazi u sukobe po izboru.

– U prošlosti smo bili prisiljeni ulaziti u ratove. U posljednje tri godine svjedočimo ratu izbora za ratom izbora. Pokušavamo sve rješavati vojnom silom. To ne može funkcionisati – poručio je.

Premijer Benjamin Netanjahu suočit će se s općim izborima u Izraelu u oktobru, što bi moglo dodatno pojačati političke tenzije i otvoriti raspravu o smjeru sigurnosne i vanjske politike zemlje.

Facebook komentari