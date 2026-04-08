Pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu BiH, na Bjelašnici -4 stepena

Jutros je u istočnim, sjevernim i djelimično centralnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -4; Sokolac 5; Ivan Sedlo 6; Bihać 7; Gradačac 8; Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Livno, Prijedor, Srebrenica 9; Doboj, Sanski Most, Sarajevo, Zvornik 10; Bugojno 11; Zenica 12; Trebinje 14; Mostar 17; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 9 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u istočnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostalim područjima slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 23 °C.

U Sarajevu umjereno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura zraka oko 13 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Fena.

(24sata.info)

Facebook komentari