FIFA zvanično odabrala najljepši pogodak Mundijala

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) zvanično je objavila da je spektakularan pogodak desnog beka Sidnija Lopesa Kabrala (Sidny Lopes Cabral) u susretu protiv Argentine izabran za najljepši gol ovoljetnog Svjetskog prvenstva,piše Avaz

Reprezentativac Zelenortskih Ostrva izveo je pravu magiju u produžetku okršaja šesnaestine finala, iako je njegova selekcija na kraju pretrpjela poraz rezultatom 3:2. Kabralov projektil odnio je pobjedu u glasanju ispred majstorija Eldora Šomurodova (Eldor Shomurodov) iz Uzbekistana te Vilsona Isidora (Wilson Isidor) iz Haitija, koji su zauzeli drugo i treće mjesto.

Ovim priznanjem Kabral se upisao u elitno društvo dosadašnjih osvajača ove prestižne nagrade, među kojima su Maksi Rodrigez (Maxi Rodríguez, 2006.), Dijego Forlan (Diego Forlán, 2010.), Hames Rodrigez (James Rodríguez, 2014.), Benžamen Pavar (Benjamin Pavard, 2018.) i Ričarlison (Richarlison, 2022.).

Vrijedi napomenuti da je u najužoj konkurenciji za najljepši pogodak Mundijala bila i fantastična majstorija bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića, koju je postigao u pobjedi Zmajeva nad selekcijom Katara (3:1).

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