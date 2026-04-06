Meteorolozi objavili vremensku prognozu za naredne dane

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

Sutra će u Bosni biti umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

U srijedu se očekuje prolazno naoblačenje u jutarnjim satima. Već prije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 22 stepena.

U četvrtak više oblačnosti na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne. U ostalim krajevima pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

