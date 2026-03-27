Tramp: “Novi iranski vrhovni vođa je ili mrtav ili u veoma lošem stanju”

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je na ekonomskoj konferenciji na Floridi, osvrćući se na rat s Iranom. Tvrdio je da su “njihove vođe mrtve”.

– Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin (Modžtaba Hamnei) je ili mrtav ili u veoma teškom stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: “samo me izostavite iz ovoga” – rekao je Tramp.

Dodao je da smatra kako je Iran jedina zemlja koju niko ne želi da vodi.

Tramp je jučer, tokom prikupljanja sredstava za Republikansku stranku, tvrdio da je iransko rukovodstvo neformalno predložilo da on postane sljedeći vrhovni vođa Islamske Republike, ali da je to odbio.

– Nikada nije postojao šef neke države koji je manje želio tu funkciju nego biti na čelu Irana. Vrlo ih jasno čujemo. Kažu: “Ne želim to. Voljeli bismo da budete sljedeći vrhovni vođa.” Ne, hvala. Ne želim to – rekao je Tramp na godišnjoj večeri NRCC-

