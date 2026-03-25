Od sutra kreće velika promjena vremena: Pogledajte kakve nas temperature očekuju

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica i Sokolac -4 stepena, Drvar -3, Bugojno -2, Ivan Sedlo, Sanski Most i Zenica 0, Bihać, Livno, Sarajevo i Srebrenica 1, Prijedor i Tuzla 2, Doboj 3, Banja Luka i Bijeljina 5, Trebinje 8, Mostar 9 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo se mijenje.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, koji će poslije podne i jačati. Najviša dnevna od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 19 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna oko 14 stepeni.

U četvrtak, 26. marta, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama i u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini, istočnoj i dijelu centralne Bosne od 10 do 14, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni.

U petak, 27. marta, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama i u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Visina novog snijega u Krajini je do 40 cm, a u planinskim područjima centralne Bosne do 15 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu i na sjeveroistoku Bosne do 12 stepeni.

U subotu, 28. marta, u Bosni oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu i na sjeveroistoku Bosne do 12 stepeni.

