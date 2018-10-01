3 najvažnija datuma za vas prema kineskom horoskopu: Nemojte da samo “prođu pored vas”

Objavljeno prije 18 minuta

Kineska astrologija za jun 2026. izdvaja tri datuma za koje se vjeruje da donose posebno povoljne prilike za ljubav, novac i nove početke.

Prema kineskoj astrologiji, jun 2026. biće veoma dinamičan i donosi nekoliko posebno povoljnih dana za ljubav, novac i nove početke. Astrolozi izdvajaju tri datuma za koje se veruje da nose najviše sreće, harmonije i prilika za napredak.

Prvi važan datum je 6. jun, koji se smatra idealnim za donošenje važnih odluka, pokretanje novih projekata i rešavanje problema. Ovaj dan povezuje se sa stabilnom energijom, pa bi mnogima mogao donijeti dobre vijesti, uspješne pregovore i lakše pronalaženje rješenja za ono što ih opterećuje.

Posebno povoljan za emocije i odnose biće 14. jun. Kineski astrolozi navode da ovaj datum donosi toplu i skladnu energiju pogodnu za ljubavne razgovore, učvršćivanje veze, nova poznanstva i donošenje važnih odluka koje se tiču porodice ili partnerstva. Mnogi bi tada mogli da osjete da im odnosi konačno dolaze u ravnotežu.

Kraj mjeseca, odnosno 27. jun, izdvojen je kao jedan od najboljih dana za finansije i poslovne poteze. Veruje se da tada dolazi snažna energija obilja i samopouzdanja, pa bi taj datum mogao biti odličan za potpisivanje ugovora, pokretanje novih planova i rješavanje dugotrajnih problema. Astrolozi smatraju da bi hrabri potezi tog dana mogli donijeti veoma dobre rezultate.


