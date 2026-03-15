Stanivuković opet zadržan na granici sa Hrvatskom: ‘Počinje ličiti na torturu!’

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke i lider pokreta Sigurna Srpska, danas je opet zadržan na granici BiH i Hrvatske.

On je poručio hrvatskim vlastima da ga “ovakvim odnosom neće udaljiti od većine pristojne Hrvatske”.

– Dobrodošlica u Hrvatsku – ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje ličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomjerim kako ne bih smetao psima dok rade posao.

Moja poruka je da građani Hrvatske ovakve scene neće doživjeti u Banjoj Luci, niti bilo gdje u Republici Srpskoj. Ovdje ih niko ne tretira kao problem.

Kakvu to poruku šaljemo jedni drugima, ako poštovanje nije obostrano?

Želim reći vlastima u Hrvatskoj da ovakvim odnosom neće uspjeti da me udalje od većine pristojne Hrvatske. Ostajem dosljedan putu međusobnog poštovanja i unapređenja odnosa između naših naroda – napisao je Stanivuković na svom Facebook profilu.

Podsjetimo, sve je počelo sa Stanivukovićevim skandaloznim govorom na području Hrvatske u kojem je, između ostalog, veličao tzv. Republiku Srpsku Krajinu, srpsku paradržavu unutar Hrvatske koja je slomljena tokom akcije Oluja u augustu 1995. godine.

Nakon toga je banjalučki gradonačelnik zadržan na hrvatskoj granici prilikom pokušaja prelaska. Tada je morao platiti i kaznu od 700 eura zbog zapaljivog govora u Gračacu.

