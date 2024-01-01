Nova vrijednost općeg boda za penzije u FBiH: Evo koliko iznosi u 2026. godini

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) donio je odluku o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2026. godinu koji sada iznosi 26,34 KM.

Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO/PIO, u skladu s člankom 78. Zakona o MIO/PIO, donio je Odluku (broj: UOFZ- 181/26) o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2026. godinu.

Usklađivanje prema rastu plata

Kako se navodi u saopćenju, usklađivanje vrijednosti općeg boda temelji se na porastu prosječne bruto plate iz prethodne godine, a koje, prema podacima Federalnog zavod za statistiku, iznosi 16,3 posto.

Na navedenu odluku saglasnost je dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a objavljena je i u Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine (broj 19/26).

Usklađena vrijednost općeg boda primjenjuje se pri utvrđivanju visine penzija od 1. januara 2026. godine

