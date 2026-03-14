Sve je spremno za dodjelu Oskara: Ko su favoriti za prestižnu nagradu?

Osim što je prilično neizvjesno ko će osvojiti titulu najboljeg glumca, i kategorije za najbolje sporedne uloge djeluju kao potpuno otvoreno polje, gdje sve može da se promijeni u posljednjem trenutku.

Najbolji film

Među favoritima za najbolji film su “One Battle After Another“ (Jedna bitka za drugom) Pola Tomasa Andersona i “Sinners“ (Grešnici) Rajana Kuglera. Oba naslova kombinuju snažnu kritiku društvenih tema i sadrže upečatljive glumačke nastupe, što im je donijelo značajan zamah u sezoni.

Iako je “One Battle After Another“ na početku sezone djelovao kao favorit, posebno nakon Zlatnog globusa, Critics Choice nagrade i BAFTA nagrade, “Sinners“ je u posljednje vrijeme dobio dodatni impuls zahvaljujući nagradi za najbolju glumačku postavu na Actor nagradama.

Akademija je posljednjih godina proširila broj nominovanih za najbolji film sa pet na 10, a pored ova dva glavna kandidata, u trci su i “Sentimental Value“ (Sentimentalna vrijednost), “Marty Supreme“ (Marti Veličanstveni), “Hamnet“ i “Bugonia“ (Bugonija).

Najbolja glumica

U kategoriji za najbolju glumicu, Džesi Bakli je favorit za Oskara zbog uloge majke i supruge Vilijama Šekspira u filmu “Hamnet“.

Među ostalim kandidatkinjama su veteranke koje su već bile nominovane, ali i dvije glumice koje su nominovane prvi put: Rouz Birn, koja je osvojila Zlatni globus za ulogu preopterećene majke u “If I Had Legs I’d Kick You“ (Da imam noge, šutnula bih te), i norveška glumica Renata Reinsve za “Sentimental Value“ (Sentimentana vrijednost).

Najbolji glumac

Ova kategorija je i dalje najnepredvidljivija. Rani favorit je bio Timoti Šalame, koji je osvojio Zlatni globus i Critics Choice nagradu, ali BAFTA i Actor nagrada uveli su neizvjesnost: Robert Aramajo i Majkl B. Džordan osvojili su priznanja u svojim kategorijama.

Džordan bi mogao da odvede “Sinners“ do Oskara, ali i Šalame ima šanse, dok se ne smije zaboraviti ni Vagner Moura za film “The Secret Agent“ (Tajni agent), koji je dobio priznanja u Kanu i Zlatni globus.

Iako je važio za favorita za ovu nagradu, Timoti Šalame se našao u središtu skandala nakon izjave o operi i baletu, te mnogi komentarišu da bi zbog toga mogao ostati bez nagrade, budući da su na njegovu izjavu mnogi negativno reagovali.

Najbolja sporedna glumica

Trka za najbolju sporednu glumicu je tradicionalno nepredvidiva. Tejana Tejlor je bila raniji favorit za ulogu u “One Battle After Another“, ali su se u igru ponovo uključile Ajmi Medigan (Weapons) i Vunmi Mosaku (Sinners), obje sa zapaženim nastupima.

Iako horor žanr rijetko biva prepoznat od strane Akademije, ove glumice podsjećaju na istorijske izuzetke poput Rut Gordon (Rosemary’s Baby) i nagrađivanih uloga iz “The Exorcist“ i “Aliens“.

Najbolji sporedni glumac

Kandidati u kategoriji za najboljeg sporednog glumca uključuju Džejkoba Elordija za film “Frankenstein“ (Frankenštajn), veterane Stelana Skarsgårda (Sentimental Value) i Delroja Linda (Sinners), kao i prethodne dobitnike Oskara, Šona Pena i Benisija del Tora iz “One Battle After Another“.

Najbolja režija i najbolji originalni scenario

U kategoriji za najbolju režiju takmiče Kloi Žao (Hamnet), Džoš Safdi (Marty Supreme), Pol Tomas Anderson (One Battle After Another), Joakim Trir (Sentimental Value) i Rajan Kugler (Sinners).

U trci za najbolji originalni scenario su ostvarenja “Blue Moon” (Plavi mjesec), “It Was Just an Accident” (Bilo je samo slučajno), “Marty Supreme” (Marti Veličanstveni), “Sentimental Value” (Sentimentalna vrijednost”) i “Sinners” (Grešnici).

Dodjela 98. Oskara održaće se 15. marta 2026. godine, a ove godine gotovo svaka kategorija može donijeti iznenađenje

