Beograđanka koja je ostala u opkoljenom gradu: Goražde dobija ulicu dr. Dušanke Vujasić

K ada su u maju 1992. godine prve granate počele padati na Goražde, dr. Vujasić odlučila je ostati u Domu zdravlja i pomagati sugrađanima. Rođena Beograđanka u Goražde je došla nekoliko godina ranije.

Dr Vujasić poginula je 27. aprila 1993. godine tokom jednog u nizu granatiranja Ratne bolnice, zajedno s kolegom Hasanom Imamovićem. Bila je u šestom mjesecu trudnoće.

– Ovdje sam prije svega zbog pacijenata i ljudi ovoga grada. I drago mi je što sam s njima i što mogu pomoći ljudima u svakom pogledu, i kao stomatolog, i u drugim domenima. Ostaću sa njima. Bilo je prilike da sam mogla otići iz ovog grada, i sada ima mogućnosti za to, ali želim biti sa njima – kazala je tokom rata novinarima.

Inicijativu za imenovanje ulice pokrenuo je predsjedavajući Gradskog vijeća Dženis Ćulov prošle godine, ističući humanost koje je dr. Vujasić pokazala na početku rata 1992. godine.

– Istina je da je dr. Dušanka Vujasić ovo priznanje zaslužila i mnogo ranije, ali je važno da smo danas kao zajednica donijeli odluku da njeno ime trajno ostane upisano u mapu našeg grada – kazao je Ćulov.

Ovom odlukom dr. Dušanka Vujasić postaje prva žena koja je dobila ulicu u Goraždu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Planirano je da na godišnjicu njene pogibije 27. aprila bude upriličeno i otkrivanje table s nazivom ulice

