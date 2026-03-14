Napadaču na sinagogu u SAD-u nedavno ubijena obitelj u izraelskom napadu na Libanon

Napad na jednu od najvećih sinagoga u SAD-u

Prema navodima vlasti, Ghazali se u četvrtak zabio u zgradu i vozio hodnikom dok se vozilo nije zapalilo. FBI, koji vodi istragu, opisao je napad na jednu od najvećih reformskih sinagoga u zemlji kao čin nasilja usmjeren protiv židovske zajednice.

U sinagogi su bili pripremljeni za mogućnost napada. Prošlog ljeta angažirali su bivšeg policijskog poručnika kao stalnog voditelja osiguranja koji nadzire njihove naoružane zaštitare. Ranije ove godine, svećenstvo i osoblje prošli su obuku za prevenciju i pripravnost u slučaju oružanog napada.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer i američka senatorica Elissa Slotkin danas su pohvalile privatno osiguranje sinagoge za brzu reakciju. “Da svi oni nisu obavili svoj posao gotovo savršeno, govorili bismo o golemoj tragediji i stradaloj djeci”, izjavila je Slotkin.

Nedavno saznao za smrt članova obitelji u Libanonu

Izraelski zračni napad 5. ožujka usmrtio je četiri osobe u gradu Mashgharah, izvijestili su libanonski dužnosnici. Lokalni dužnosnik iz Mashghare potvrdio je za The Associated Press da su u napadu ubijena Ghazalijeva dva brata, nećakinja i nećak. Obitelj je stradala u svojoj kući nakon zalaska sunca, tijekom obroka kojim se prekida post za vrijeme muslimanskog svetog mjeseca Ramazana.

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da su ubijeni Kassim i Ibrahim Ghazali te Ibrahimova djeca, Ali i Fatima. Njihova majka je teško ranjena i još uvijek se nalazi u bolnici.

Ayman Mohammad Ghazali živio je u Dearborn Heightsu, predgrađu Detroita. U SAD je došao 2011. godine, a američko državljanstvo dobio je 2016., prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti. Susjedi ga opisuju kao povučenu osobu.

Reakcije lokalne zajednice

Dearborn Heights i susjedni Dearborn imaju jednu od najvećih arapsko-američkih zajednica u SAD-u. Prošlog vikenda održana je komemoracija za Ghazalijeve rođake u Islamskom institutu Amerike u Dearborn Heightsu. Vođa džamije, imam Hassan Qazwini, oštro je osudio napad na sinagogu, rekavši da bogomolje moraju biti pošteđene političkog nasilja.

“Islam zabranjuje da se nevini ljudi smatraju odgovornima za djela drugih”, poručio je Qazwini u tekstualnoj poruci novinaru AP-a. “Neopravdani izraelski napad na civile u Iranu i Libanonu nikome ne daje bjanko ček za napade na sinagoge, civile i mirne zajednice.”

Gradonačelnik Dearborn Heightsa Mo Baydoun također je osudio nasilje. “Ta je bol stvarna i slama srce, ali za nasilje nikada nema opravdanja, osobito za nasilje usmjereno na sveto mjesto”, rekao je

