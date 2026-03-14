Trump o Mojtabi Khamneiju: ‘Vjerovatno je živ u nekom obliku, ali mislim da je oštećen’

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osvrnuo se na nagađanja o sudbini Mojtabe Khamneija, navodeći da mnogi pokušavaju utvrditi da li je on još uvijek živ.

Govoreći o toj temi, Trump je kazao da u ovom trenutku postoje brojna pitanja i nejasnoće oko njegovog stanja.

– Pitali ste je li živ ili ne. Mnogi ljudi pokušavaju to shvatiti – rekao je Trump, nakon čega je iznio i vlastitu procjenu.

– Mislim da je vjerovatno živ. Mislim da je oštećen, ali mislim da je vjerovatno živ u nekom obliku – izjavio je američki predsjednik.

Trump je u nastavku govorio i o odnosu Mojtabe Khamneija s njegovim ocem, vrhovnim vođom Irana Alijem Khameneijem, sugerirajući da njihov odnos nije bio naročito blizak.

– Ovo nije neko koga je otac čak i želio – rekao je Trump.

