Posljednji udar zime: U BiH najavljen novi snijeg, naglo će i zahladniti

Nešto više oblačnosti očekuje se u četvrtak, 12. marta, dok će u narednim danima vrijeme biti promjenljivo, ali i dalje relativno stabilno za ovo doba godine.

Promjenljivo vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u periodu od 12. do 15. marta očekuje se promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme uz mogućnost rijetkih padavina. Više oblačnosti i povremene kiše izgledne su ponajviše na zapadu, jugozapadu i u centralnim dijelovima Bosne.

Meteorolozi navode da će polje visokog zračnog pritiska i dalje dominirati nad ovim područjem, dok će priticanje toplog i vlagom bogatog zraka imati značajan uticaj na vremenske prilike u narednim danima.

U takvim okolnostima tokom većeg dijela sedmice mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, ali će u većini krajeva prevladavati stabilnije i relativno toplo vrijeme.

Hladna fronta

Promjena vremena očekuje se početkom naredne sedmice. U ponedjeljak, 16. marta, i utorak, 17. marta, predviđa se prodor hladne fronte sa sjevera koji bi mogao donijeti izraženije padavine u većem dijelu zemlje, uz osjetan pad temperature.

Na planinama se očekuje snijeg, dok bi u nižim krajevima padala kiša, javlja BHmeteo.

Zbog prodora hladnijeg zraka, period od 17. do 20. marta mogao bi biti obilježen temperaturama nižim za oko sedam do osam stepeni u odnosu na vrijednosti zabilježene ovih dana. Stabilnije vrijeme i postepeni porast temperature izgledni su od petka, 20. marta. prenosi Novi.

