Od jutros porasle cijene goriva na benzinskim pumpama u BiH

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini jutros su porasle. Kao primjer možemo uzeti Sarajevo, gdje je vidljiv rast cijena i dizela i benzina u odnosu na prethodne dane.

Najjeftiniji dizel u Sarajevu u zadnja dva dana je koštao 2,27 KM po litru, dok je najskuplji bio 2,44 KM.

Već jutros cijene su više, najjeftiniji dizel sada iznosi 2,36 KM, dok je najskuplji dostigao 2,65 KM,pišu Vijesti

Rast je zabilježen i kod benzina Premium 95. Jučer je najniža cijena bila 2,24 KM, a najviša 2,36 KM. Danas je najjeftiniji 2,29 KM, dok najskuplji iznosi 2,42 KM.

Ovo je novi rast cijena goriva na domaćem tržištu, a ostaje da se vidi hoće li se trend poskupljenja nastaviti i u narednim danima.

Facebook komentari