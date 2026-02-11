Mokri kolovozi i magla smanjuju vidljivost, oprez zbog odrona

Magla smanjuje vidljivost na širem području: Mostara, Čapljine, Viteza, Glamoča, Odžaka, uz riječne tokove sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i na dionici Ripač-Vrtoče. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje na ceste. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima na putevima.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, piše BIHAMK.

