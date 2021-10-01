Počeo otkup zemljišta za novi autoput u BiH: Jadransko-jonska autocesta vodit će do granice sa Crnom Gorom

JP Autoceste FBiH objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina, čime je praktično započeo proces otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko-jonske autoceste u Bosni i Hercegovini.

Oglas se odnosi na dionicu Počitelj – Stolac, koja je prva i najspremnija za gradnju na ovom velikom infrastrukturnom projektu, piše BiznisInfo.ba. Podsjetimo, riječ je o autocestu za čiju gradnju je zainteresovan američki div Bechtel.

Prvo dio Počitelj – Stolac, dug oko 23 kilometra

Riječ je o dionici dugoj 23,5 kilometara, za koju se najdalje otišlo u pripremnoj dokumentaciji. Upravo zato će se ovaj dio prvi graditi, dok su ostale dionice Jadransko-jonske autoceste u ranijim fazama pripreme.

Važno je naglasiti da pripreme za ovu cestu traju već godinama i nisu direktno vezane za najnoviji interes velikih međunarodnih izvođača, iako se, kako se sada pokazuje, američka kompanija Bechtel pojavila u ključnom trenutku.

Gdje ide nova autocesta

BiznisInfo.ba podsjeća da je riječ o autocesti koja bi se odvajala od Koridora 5C kod Počitelja. Dok bi Koridor 5C nastavljao prema Pločama, Jadransko-jonska autocesta bi vodila prema Stocu, a zatim dalje prema granici s Crnom Gorom.

Ukupna planirana dužina Jadransko-jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi oko 103 kilometara. Trasa, prema idejnom rješenju, počinje na međuregionalnom čvoru Počitelj, gdje se povezuje s autocestom na Koridoru 5C, a završava na granici s Crnom Gorom.

Dio velikog evropskog koridora

Jadransko-jonski koridor obuhvata više vidova prometa – cestovni, pomorski, zračni, a djelimično i željeznički. Njegov najznačajniji segment je upravo Jadransko-jonska autocesta, koja treba povezati: Trst – Rijeku – Split – Ploče – Trebinje/Dubrovnik – Podgoricu – Albaniju – Grčku.

Time bi Bosna i Hercegovina dobila strateški saobraćajni pravac koji je direktno povezuje s jadranskim i jonskim područjem.

Tehničke karakteristike prve dionice

Dionica Stolac – regionalni čvor Počitelj projektirana je s:

dva odvojena kolovoza

četiri saobraćajne trake (po dvije u svakom smjeru)

zaustavnom trakom

razdjelnim pojasom između kolovoza

Poziv vlasnicima nekretnina

Na osnovu ranije odluke Vlade FBiH, utvrđen je javni interes za izgradnju ove dionice, te je pokrenut postupak sporazumne eksproprijacije uz isplatu zakonom propisanih naknada.

Pozvani su vlasnici nekretnina na području:

Grada Čapljine (Ševaš Njive, Počitelj, Domanovići, Hotanj, Opličići)

Grada Stoca (Prenj, Bjelojevići, Burmazi, Kruševo)

Vlasnici se mogu javiti u prostorije JP Autoceste FBiH u Mostaru i Sarajevu, a ukoliko se ne odazovu u ostavljenom roku, postupak eksproprijacije bit će nastavljen u skladu sa zakonom.

Konkretan korak ka gradnji

Objava ovog oglasa predstavlja konkretan korak ka izgradnji Jadransko-jonske autoceste u BiH, projekta o kojem se govori godinama, a koji bi u narednom periodu mogao postati jedno od najvažnijih gradilišta u zemlji.

Ukoliko se proces otkupa zemljišta bude odvijao bez zastoja, gradnja prve dionice mogla bi početi znatno brže nego što se ranije očekivalo.

