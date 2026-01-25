BiH

Za danas najavljena obilna kiša širom BiH: Poznato kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Objavljeno prije 29 minuta

Bosnu i Hercegovinu je jutros dočekalo pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom. Prema podacima mjerenim u 7:00 sati, najhladnije je bilo na Bjelašnici (1°C), dok su najviše temperature izmjerene u Mostaru i Trebinju (12°C).

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?
Tokom cijelog dana u našoj zemlji će preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Poseban oprez se savjetuje u poslijepodnevnim i večernjim satima kada se očekuju znatno jače padavine. Puhat će umjeren do jak vjetar južnog i jugoistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura: Između 7 i 14°C.
Sarajevo: Oblačno, sa jačom kišom u drugom dijelu dana i temperaturom oko 12°C.
Prognoza za naredna četiri dana
U nastavku sedmice očekuju nas oscilacije – od snijega na planinama do kratkotrajnog razvedravanja u utorak.

Ponedjeljak (26. januar)
U ranim jutarnjim satima očekuje se jača kiša u istočnim dijelovima zemlje, dok će na planinama padati snijeg. Tokom dana doći će do djelimičnog razvedravanja, uz lokalnu slabu kišu. Vjetar će tokom dana promijeniti smjer s juga na sjeverozapad,piše N1

Temperatura: Jutarnja od 1 do 6°C, dnevna od 3 do 10°C.
Utorak (27. januar)
Najstabilniji dan u sedmici. U Hercegovini i jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano. U ostatku Bosne ujutro je moguća magla i niska oblačnost, ali se u drugoj polovini dana očekuje sunčano vrijeme.

Temperatura: Jutarnja od -2 do 5°C, dnevna od 5 do 12°C.
Srijeda (28. januar)
Sredinom sedmice stiže novo jače naoblačenje sa zapada koje donosi kišu. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini te zapadnoj i jugozapadnoj Bosni. Na vrhovima planina ponovo će padati snijeg. Puhat će umjeren jugo sa povremeno jakim udarima.

Temperatura: Jutarnja od -2 do 5°C, dnevna od 6 do 12°C.
Četvrtak (29. januar)
Zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Padavine će biti najčešće na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, dok su u ostatku zemlje mogući slabi lokalni pljuskovi.

Temperatura: Jutarnja od 2 do 8°C, dnevna od 6 do 12°C.


