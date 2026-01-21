Oluja Harry poharala Siciliju: Talasi doslovno “gutali” ulice

Na otoku Lipari, nedaleko od Sicilije, golemi olujni talas udario je u luku i odmah poplavio okolne ulice. U Cataniji, drugom po veličini sicilijanskom gradu, talasi su prouzrokovali ozbiljnu štetu u jednom restoranu, prenosi Index.Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je snažan talas razbio prozore restorana i uništio unutrašnjost. Snimci s otoka također prikazuju poplavljene ulice pune krhotina i vreća za otpad. U lučkom gradu Messini situacija je bila toliko teška da se urušio dio obalne šetnice.Vlasti su izdale crvena upozorenja za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju zbog vjetrova orkanske jačine, obilnih padavina i opasnih olujnih talasa. Na Siciliji su zabilježeni udari vjetra do 119 kilometara na sat, a visina talasa prelazila je devet metara, dok je u Cataniji nivo mora porastao za više od pet metara.

Zbog pogoršanja uslova, vlasti su naložile preventivne evakuacije te je oko 190 ljudi evakuirano iz najugroženijih područja. Svi trajektni polasci za Sardiniju i manja ostrva su obustavljeni. U nekoliko gradova naloženo je zatvaranje škola, parkova i sportskih objekata, a očekuje se da će na otoku u samo dva dana pasti do 300 milimetara kiše.

Oluja je pogodila i obližnju Maltu, gdje su snažni talasi također preplavili ulice. Zabilježeni su vjetrovi brzine do 105 km/h, a stanovnicima u pojedinim dijelovima ostrva savjetovano je da ostanu u svojim domovima.

Malteški Odjel civilne zaštite upozorio je stanovnike da izbjegavaju radove na visini, uključujući krovove, balkone, skele i izložene konstrukcije, te da se drže podalje od obale, lukobrana i obalnih staza. Letovi i trajekti za Maltu su preusmjereni ili otkazani, a hitne službe zabilježile su više od 180 intervencija.

Posljedice oluje osjetile su se i u drugim dijelovima Sredozemlja. Španija je izdala žuta upozorenja zbog vjetra i visokih talasa u južnoj regiji Andaluziji, gdje su se u obalnim gradovima Malagi i Almeriji očekivali udari vjetra do 69 km/h. U Francuskoj su se obalna područja na sjeverozapadu zemlje također suočila s obilnom kišom i snažnim vjetrovima,pišu Vijesti

