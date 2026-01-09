Najhladnije tek dolazi, objavljena prognoza za naredne dane: Temperature i do -14, stiže novi snijeg

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Drvar i Zenica -11; Bijeljina -10 Sarajevo -9; Doboj, Sanski Most i Tuzla -8; Bjelašnica i Livno -7; Banja Luka -6; Bihać -5; Mostar -2; Trebinje -1°C

Bioprognoza: Nastavlja se razdoblje lošijih biometeoroloških prilika. Nakon vedrije noći, niske temperature u jutarnjim satima i dalje će predstavljati najveći problem za osjetljive grupe, hronične bolesnike, starije osobe, trudnice i djecu. Neophodno je posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Danju malo ugodnije, s obzirom na blago zatopljenje, ali će nestabilno vrijeme i pogoršanje praćeno padavinama umanjiti ovaj pozitivni efekt i negativno djelovati na opštu sliku.

Danas pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabim sa snijegom. U drugoj polovini dana u Bosni u nizinama će padati i kiša koja će se lediti. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može padati slab snijeg. U poslijepodnevnim i večernjim satima moguća je slaba kiša koja će se lediti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 2°C.

U subotu 10.1.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Prije podne u nizinama može padati i kiša koja će se lediti. Većinom će padati slab snijeg. Više snijega se očekuje u centralnim i istočnim područjima gdje se očekuje 5 do 15 centimetara novoga snijega, na planinama do 20 centimetara. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Od poslijepodnevnih sati jačanje bure na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C.

U nedjelju 11.1.2026. pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom, zadržalo bi se na području Bosne i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje u jutarnjim satima. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bura. Temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje od -2 do 5°C.

U ponedjeljak 12.1.2026. u Bosni i sjeveru Hercegovine više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima na istoku Bosne može pasti malo snijega. U većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Vjetar je u Bosni slab zapadnog i sjeverozapadnog. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bura će prije podne oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -14 i -8°C, na jugu zemlje do -3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 3°C.

U utorak 13.1.2026. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -14 i -8°C, na jugu zemlje do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C, prenosi Radiosarajevo

