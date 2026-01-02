Od 1. januara 2026. godine nove cijene cigareta

Upravni odbor ove institucije usvojio je odluku o utvrđivanju minimalne i specifične akcize za ovu godinu.

Minimalna akciza na hiljadu komada cigareta u 2026. iznosi 188,50 KM, što znači 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta. Za usporedbu, prošle godine minimalna akciza je iznosila 179 KM po hiljadu komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju, što predstavlja povećanje od 9,50 KM ili 5,3 posto.

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta. Istovremeno, akciza na duhan za pušenje u 2026. godini iznosi 150,80 KM po kilogramu, što je 80 posto minimalne akcize na cigarete. Prošle godine ova akciza je iznosila 143,20 KM, što znači da je došlo do povećanja od 7,60 KM, također za 5,3 posto.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da će odluka biti objavljena na njihovoj zvaničnoj internet stranici. Tamo će proizvođači i distributeri moći pronaći detaljna uputstva o obavezama i rokovima za dostavljanje popisnih listi zaliha akciznih proizvoda, kao i informacije o mogućem formiranju novih maloprodajnih cijena.

Na osnovu dosadašnje prakse, povećanje akciza očekivano će dovesti i do rasta cijena cigareta i duhana na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pored toga, Upravni odbor UIO usvojio je i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa kamate ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto.

Facebook komentari