NEŠTO SE DOGAĐA NA NEBU OKO IRANA, UOČENI POSEBNI AMERIČKI AVIONI: “Svi su u stanju pripravnosti”

Dok se u Iranu odvijaju najveće antivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, Sjedinjene Američke Države pojačavaju prisustvo u regiji i istovremeno upozoravaju svoje građane da odmah napuste tu zemlju.

Podaci o letovima koje prati tim za analizu i forenziku pokazuju da su 11. januara tri aviona Stratotanker poletjela iz baze Al Udeid u Kataru i provela između šest i devet sati leteći iznad Iraka, u blizini iranske granice. Riječ je o avionima-cisternama koji služe za dopunu goriva američkih borbenih aviona u zraku.

„Sve moderne vojne organizacije nastoje se pripremiti za različite mogućnosti u brzo promjenjivoj situaciji. U ovom slučaju izgleda kao da su avioni-cisterne uvježbavali moguće potporne operacije, vjerovatno za američke borbene avione, u blizini iranskog zračnog prostora“, rekao je Michael Clarke, analitičar Sky Newsa za odbranu i sigurnost, prenosi Dnevno.hr.

Avioni, trupe i stanje pune pripravnosti

Praćenje letova pokazuje i da je Boeing C-17A Globemaster III sletio u jednu od američkih baza u regiji u 13:41 sati. Ovaj strateški transporter, koji proizvodi Boeing Integrated Defense Systems, namijenjen je brzim intervencijama, prebacivanju trupa i opreme na prve linije ili udaljene vojne baze, kao i za hitne evakuacije i zračne desante.

Michael Clarke ističe da je situacija izuzetno napeta: „Znamo da su sve brojne američke baze u regiji, kao i više od 40.000 američkih vojnika koji se u njima nalaze, u stanju pripravnosti zbog mogućih napada ili odmazdi u nadolazećim, vrlo napetim sedmicama širom regije. Američka vojska pokazuje sve znakove da želi biti spremna, ali još uvijek nije sasvim jasno – za šta tačno.“

Sve to dodatno pojačava dojam da Washington ozbiljno razmatra različite scenarije, uključujući i one najtvrđe.

Upozorenje Amerikancima i prijetnje iz Bijele kuće

Da se nešto ozbiljno sprema, potvrđuje i odluka SAD-a da pozove svoje građane da odmah napuste Iran. „Napustite Iran odmah“, navodi se u upozorenju objavljenom na stranici američke „virtuelne ambasade“ za Iran. „Imajte plan odlaska iz Irana koji ne zavisi od pomoći američke vlade.“ Onima koji ne mogu otići savjetuje se da „pronađu sigurno mjesto“, osiguraju zalihe hrane i osnovnih potrepština i stalno prate situaciju oko sebe.

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je podigao ton poručivši da će se „svaka zemlja koja posluje s Iranom suočiti s carinskom stopom od 25 posto u trgovini sa Sjedinjenim Državama“. Washington, prema navodima dvoje zvaničnika Ministarstva odbrane SAD-a, već razmatra širok spektar tajnih i vojnih opcija.

Prema istim izvorima, među opcijama se i dalje nalaze dalekometni raketni udari, ali i kibernetičke operacije te psihološke kampanje. Očekuje se da će se Trumpov tim za nacionalnu sigurnost sastati u utorak u Bijeloj kući kako bi razmotrio daljnje poteze, iako još nije potvrđeno hoće li sam predsjednik prisustvovati sastanku.

Donald Trump je ranije izjavio da njegova administracija razmatra „vrlo snažne opcije“ ako bude ubijeno još demonstranata. Dodao je i da su ga iranski lideri „zvali da pregovaraju“, ali i poručio da bi SAD „mogao morati djelovati i prije bilo kakvog sastanka“. Kao alternativu otvorenoj vojnoj intervenciji, Washington razmatra i kibernetičke napade na Islamsku revolucionarnu gardu te dopremanje Starlink terminala u Iran kako bi se zaobišla trenutna blokada interneta.

