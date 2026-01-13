ACA LUKAS SAZVAO KONFERENCIJU ZA MEDIJE I IZNIO ŠOKANTNE DETALJE POKUŠAJA UBISTVA

Lukas je optužio Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina za pokušaj ubistva, a sve zbog njegovog višemjesečnog sukoba sa Miloradom Dodikom i Elekom. On je ovo demantovao i najavio tužbu protiv Lukasa.

“U priličnom sam paklu tri mjeseca zbog te fotografije. Ne bih organizovao konferenciju za medije da taj gospodin za kojeg imam dokaze da je naručio taj napad nije onako cinično izjavio – ljudi, to je okarakterisano kao saobraćajni prekršaj. Po tome se najviše vidi da je on glavni organizator – pričam o Nedeljku Eleku. Ne znam može li se praviti saobraćajni prekršaj u kontinuitetu 20 km, kako smo skrenuli s Pala iz tunela dobili smo pratnju. 20 km nas je udarao i pokušavao da izgura u krivinima. Tu noć je temperatura bila -12, sve je bilo zaleđeno i magla je bila 15m ispred auta i tačno nas je gađao na krivinama da sletimo u provaliju. Da nas je htio zaplašiti, onda je to vrlo nepažljivo radio jer je mogao da nas ubiju. Nisam siguran da je bio cilj da nas zaplaši jer posljednjih 5 km je bilo bezobrazno i pojačao jer je znao da će kada dođemo do Sokoca morati da se okrene jer je tamo sve pod kamerama. Sreća, moj vozač je bio priseban i davao je gas kad i on, inače ne bismo mogli zadržati auto, i spasili smo se. Taj čovjek koji je bio za volanom je Nebojša Mitrović, on je vozač M.D. koji je vlasnik firme na koje je registrovano auto. Toliko su bili bahati da nisu htjeli razmišljali o tome da će se znati čije je”, rekao je Lukas.

Iz PU Istočno Sarajevo kazali su kako uhapšenog terete za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Okružno javno tužilaštvo mu je odredilo jednomjesečni pritvor. Kazao je kako njih dvojicu ne poznaje i da je jedini čovjek s kojim ima sukobe posljednja tri mjeseca Elek.

“Imam indicije i debele dokaze da je on ovo organizovao. Nisu znali da ću doći da pjevam taj rođendan na Jahorini i vjerovatno su se loše organizovali pa je bilo daj šta daš da me neko presretne. Podnio sam krivične prijave i tamo, ali i u Srbiji jer Elek ima tri pasoša – srpski, hrvatski i bosanski. Siguran sam u organe moje države Srbije da će odreagovati kako treba. Da li je on naručio moje ubistvo, ne mogu to da kažem, ali čin kako je to izvršeno – ništa drugo ne može da bude. PU uprava je to okarakterisala kao pokušaj ubistva”, rekao je Lukas. Podsjetio je na koncert koji je trebao biti održan u decembru na Jahorini, a koji nije održan.

“Prije toga sam bio na rođendanu jednog prijatelja na kojem je bio Naser Orić za kojeg ja ne znam ni kako izgleda. Čuo sam za njega, ali nikada ga nisam vidio”, rekao je Lukas. Njegov menadžer Saša Mirković kazao je kako je i on bio na rođendanu i direktor Hype BH Sulejman Haljevac te neki ljudi od kojih su oni znali samo nekoliko. Kazao je kako se svi koji su bili tu na rođendanu se druže i s “gospodinom kojeg je Aca Lukas spomenuo”, i to na Jahorini. Zahvalio se Oriću koji je rekao i ko mu je fotografiju naručio, ali da to, ističe, niko nije od medija prenio u Srbiji. Lukas je pročitao Orićevu izjavu.

“I pored svega o čemu sam šutio i pokušao da izbjegnem, kažem pravu istinu, izgleda da me Dodik nije dobro shvatio pa nastavlja da satanizuje i proganja Acu Lukasa. Nisam znao zašto je njegovom savjetniku Okuki trebala slika pa sam im učinio jer su mi rekli da Mile želi da zeza Lukasa i Mirkovića. Žao mi je sada što sam ljude uopšte doveo u ovu poziciju. Okuka je očito zloupotrijebio naše prijateljstvo. Ispalo je da sam nenamjerno za račun Dodika namjestio Lukasa da bi ga Dodik napao, jer bi time pokrio svoje loše rezultate i probala da popravi svoj rejting u Republici Srpskoj”, rekao je Orić za Avaz.

Lukas je rekao kako s Naserom nema kontakt i pitao: “Da li trebam nekome nešto da objašnjavam?! Ja sam tri mjeseca satanizovan.”

“Ko je taj što određuje da pjevač ili lice poznato javnosti smije da se fotografiše s nekim, a s nekim ne. Ja sam na ovo upozorio Milorada Dodika javno da može da se desi ovakva stvar i da poduzme nešto jer će i on biti odgovoran”, rekao je Mirković. Aca Lukas je rekao da se to nije desilo zbog fotografije već da “nisu očekivali da će da odgovori i da se pobuni te da je uslijedio sukob”.

“Ovo je bio njihov napad iz obijesti. Tri mjeseca sam u paklu, ne zato što me satanizuju Dodik ili Elek nego zato što se u Srbiji organizuju peticiju o mojim nastupima, organizatori mojih nastupa su pod pritiskom. Ljudi, ja ne znam ko je čovjek. Tri mjeseca me pokušavaju vrijeđati – sada više nisam Aca nego Mustafa. Niste me uvrijedili s tim, Mustafa je isto ime kao i Aleksandar, ali moje ime je Aleksandar. Ja imam prijatelja koji se zovu Mustafa i dobri su ljudi. Vjerovatno i ti ljudi koji su me prozvali Mustafa imaju prijatelja muslimana. Dozovite se pameti”, rekao je Lukas.

Kazao je i to kako u svom telefonu ima 30 fotografija na kojima su pjevači s Naserom Orićem, koje su mu, kako kaže, sami pjevači slali, ali da ih neće pokazati.

“Hoćete da vam kažem koliko pjevača naših iz Srbije mu je pjevalo za rođendan? Da bih sebe odrbanio neću drugog da stavljam u lošu konotaciju”, rekao je Lukas.

Mirković je uputio javno pitanje Miloradu Dodiku: “Da li ti stojiš iza ovoga kako Elek tvrdi, a ako ne stojiš vrlo jasno će državni organi da pronađu i naručioca pored počinioca. Ako stojiš, onda neće biti tih rezultata i onda će se srpski organi morati baviti tim pitanjem. Postoje kamere, vozilo, firma čije je vozilo itd”.

Lukas je poručio kako je sramota da dovode u pitanje njegov patriotizam i da ga zato ljudi svugdje, pa i u BiH i Hrvatskoj cijene – jer je patriota.

Podsjetimo, Nedeljko Elek je negirao sve i najavio tužbe protiv Ace Lukasa.

