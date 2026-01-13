Šezdesetih godina prošlog stoljeća Njemačka je pomno pratila život iranske kraljevske obitelji jer je prva supruga posljednjeg iranskog šaha bila polu-Njemica , ali je protjerana jer par nije imao djece, odnosno iransko prijestolje nije imalo muškog nasljednika .

Također, u to je vrijeme u Njemačkoj živio velik broj Iranaca koji su šaha smatrali simbolom autoritarne vladavine i kršenja ljudskih prava te su organizirali prosvjede protiv njegovog posjeta Berlinu 2. lipnja 1967.

Grupa od oko 150 šahovih lojalista napala je demonstrante drvenim daskama, a berlinska policija im je to dopustila, podsjećaju njemačke novine.

„Ali svatko tko je htio vidjeti mogao je jasno prepoznati ružno lice šahovog režima u Iranu u to vrijeme. Dok se šah prepuštao ekstravagantnom načinu života između Davosa i Francuske rivijere, kod kuće je nemilosrdno progonio oporbene ličnosti. Ta je činjenica, međutim, dugo igrala samo sporednu ulogu u njemačkoj politici, budući da je Iran bio važan dobavljač nafte i trgovinski partner Savezne Republike. Prema tadašnjim pravilima vanjske politike, šahov režim je stoga bio nedodirljiv“, piše Spiegel.

Iran je bio glavno tržište oružja

Prema povjesničaru Franku Beschu, Zapadna Njemačka imala je pozitivan imidž i nastupala je kao neutralni partner , pa je šezdesetih godina 20. stoljeća “represivna iranska država” postala glavno tržište za oružje proizvedeno u Zapadnoj Njemačkoj.

„Naravno, ni jedna riječ o tome nije se pojavila u takozvanom Soraya tisku. Službeno, umjesto ‘pomoć u opremi’ izraz koji se koristi od 1974. je ‘obrazovna pomoć’“, rekao je Besh.

U međuvremenu, Zapad nije imao puno interesa za ljudska prava i Pahlavijevu tiransku državu mogao je doživjeti kao progresivnu, a sam monarh uvijek je izgledao besprijekorno dotjerano, navodi list, dodajući da ga je jedan novinar u to vrijeme opisao kao “izuzetno bogatog, zgodnog, budnog i muževnog”.

Štoviše, dodaje se, Pahlavi je rigorozno indoktrinirao svoj narod zapadnim vrijednostima , a “Bijelom revolucijom”, proglašenom u siječnju 1963., žene u Iranu dobile su pravo glasa i kandidiranja za dužnost .

„Moć tradicionalnih klerika bila je slomljena. Režim je potisnuo šijitske pravne tradicije. Pahlavijev aparat moći restrukturirao je obrazovni sustav i pravosuđe prema zapadnim, sekularnim načelima. U međuvremenu, Pahlavi je potpuno izbrisao islamski utjecaj iz perzijske povijesti . Ali to nije bilo jedino što ga je učinilo omraženom figurom među sljedbenicima islama. Samoproglašeni ‘Kralj kraljeva’ prošao je kroz svjetsku povijest tijekom svoje vladavine kao svojevrsni Božji izaslanik“, navodi. Spiegel

Autokrat se samouvjereno branio od kritika koje su se pojavile, navodeći da čvrsto vjeruje da ima “božansku misiju” koju mora ispuniti i da “djeluje prema božanskoj zapovijedi”.

“Pohlepa za bogatstvom”

Međutim, dalje se u tekstu kaže da je Pahlavijeva “pohlepa za bogatstvom” imala potpuno zemaljsko podrijetlo – stanovništvo je sve više ogorčeno što samo šah i njegova vladajuća elita profitiraju od rastućih cijena nafte, dok su obični ljudi, s druge strane, mučili problemi slični današnjima, poput brzog rasta troškova života.

U drugoj polovici 1970-ih, u Iranu se formirao sve veći otpor protiv autokratskog, razmetljivog monarha kojeg je orkestrirao prognani vjerski vođa ajatolah Homeini , čiji je cilj bio islamska država u kojoj bi klerici imali apsolutnu političku moć.

Sekularne snage iz šahovog doba trebale su potpuno nestati iz strukture moći, što se dogodilo nakon što se Homeini vratio iz egzila u veljači 1979. i proglasio Islamsku Republiku 1. travnja 1979., a pogubljenja onih koji su se u to vrijeme protivili Homeinijevoj Revolucionarnoj gardi bila su, kaže se, nagovještaj onoga što će se dogoditi.

Šah je otišao u Egipat.

Šah, koji je bolovao od raka, već se 16. siječnja 1979. ukrcao u vojni helikopter sa svojom trećom suprugom Farah Dibom na aerodromu Mehrabad u Teheranu, navodno kako bi odletjeli na dugi odmor, ali se nikada nije vratio u zemlju – nastanio se u Egiptu, gdje je umro 27. srpnja.

Pahlavi se već sprema za povratak na prijestolje, ali Nijemci podsjećaju: Ružno lice šahovog režima

Ustanci su se u Iranu događali mnogo prije trenutnog vala prosvjeda – 2009. reformističke snage pobunile su se protiv navodne izborne prijevare koja je potvrdila tvrdokornog Mahmouda Ahmadinejada na vlasti, 2019. dijelovi iranskog stanovništva izašli su na ulice jer je vlada proizvoljno podigla cijenu benzina, 2022./23. prosvjedi su organizirani zbog smrti Gine Mahse Amini u policijskom pritvoru, koju je moralna policija zlostavljala zbog nepravilno nošenog marame za glavu.

Od tada se u Iranu mnogo priča o sinu posljednjeg šaha, Rezi Pahlaviju , koji je najstariji sin monarha.

Pahlavi se već sprema za povratak na prijestolje, ali Nijemci podsjećaju: Ružno lice šahovog režima

Od svoje 17. godine živi u inozemstvu – prvo u Teksasu , gdje je služio vojsku, a zatim u Egiptu s roditeljima.

Danas se predstavlja kao liberal i poziva na slobodne izbore i slobodu tiska, ali, kaže se, prije svega želi izvesti Iran iz izolacije i pomiriti ga s Europom.

„U tom pogledu, on je vjerodostojan. Jer to je ono što je njegov otac želio“, zaključuje Spiegel.

Facebook komentari