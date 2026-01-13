IRAN: ZASTRAŠUJUĆI VIDEO KRUŽI DRUŠTVENIM MREŽAMA

Na društvenim mrežama pojavio se zastrašujući video na kojem se vide deseci, a možda i stotine mrtvačkih vreća u kojima su tijela ubijenih iranskih prosvjednika.

Neka su bila umotana u vreće za tijela, druga na nosilima. Muškarci i žene kreću se među leševima, proučavajući lica dok traže nestale voljene.

Kratki video koji se proširio društvenim mrežama, prema izvorima, snimljen je u mrtvačnici forenzičkog centra Kahrizak južno od Teherana.

Body bags are piling up in Teheran! We will remember the bravery of the Iranian people and the cowards in position of power around the world who failed to defend them. pic.twitter.com/RZFQz7MZzd — Roman Baber (@Roman_Baber) January 11, 2026

Američka mreža za ljudska prava HRANA je objavila da je zasad potvrdila smrti 572 osobe, 503 demonstranata i 69 pripadnika sigurnosnih snaga. Otkako su protesti izbili 28. decembra i proširili se širom zemlje, uhapšeno je 10.694 osobe, objavila je grupa.

Količina informacija koja dolazi iz Islamske Republike je uvelike ograničena onemogućavanjem pristupa internetu koje traje od četvrtka.

Iran nije objavio službeni podatak o broju poginulih, no za krvoproliće krivi američko uplitanje te, kako kaže, teroriste koje podupiru Izrael i SAD.

