Cvijanović kritikovala Cerića: “Ovo je podmukao udar na SPC i njene vjernike”

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je bivšem poglavaru Islamske zajednice u BiH Mustafi ef. Ceriću da “bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala niti će, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi”.

Na društvenoj mreži “X” Cvijanovićeva je kazala da “Cerić poziva na osnivanje bosanske pravoslavne crkve”, te je napisala da bivši reisul-ulema, musliman, želi da određuje okvir pravoslavnim vjernicima u BiH i istakla da je to provokacija.

– Ovo je podmukao udar na SPC i njene vjernike, i to u danima kada proslavljamo najradosniji hrišćanski praznik – Božić. Umjesto čestitke – uvreda. Umjesto tolerancije – napad na vjerske slobode. Umjesto poruke mira – opasna provokacija – upozorila je Cvijanovićeva.

Dodala je da je ovo “jedan u nizu sarajevskih napada na identitet i prava pravoslavnih Srba”.

– Jedan dan nam osporavaju praznike, drugi dan nadležnosti i institucije, a sada su udarili i na slobodu vjeroispovijesti. Poručujem Ceriću da bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala i da nikada neće postojati, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj SPC – kazala je Cvijanovićeva.

Facebook komentari