“Maske su pale” / Vukanović: Dodik i Stanivuković dogovorili koaliciju

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, tvrdi da su “pale sve maske” i da je, prema njegovim riječima, postalo potpuno jasno kako između Milorada Dodika i Draška Stanivukovića postoji dogovorena politička saradnja.

Povod za ove tvrdnje Vukanović vidi u posljednjim dešavanjima u lokalnim skupštinama, gdje su odbornici Pokreta za vlast Draška Stanivukovića u Ugljeviku i Sokocu podržali SNSD prilikom glasanja o budžetu i ključnim dokumentima. Istovremeno, odbornici SNSD-a u Skupštini grada Banje Luke glasali su za rebalans budžeta za 2025. godinu i nacrt budžeta za 2026. godinu, koje je predložio gradonačelnik Draško Stanivuković.

„Popadale su sve maske i sada je svima jasno da između Dodika i Stanivukovića nema nikakve suštinske razlike“, poručio je Vukanović, dodajući da je riječ o, kako navodi, “jasnoj koaliciji i saradnji”.

Kao dodatni dokaz navodi i gostovanje Milorada Dodika u emisiji „Pečat“ na RTRS-u, za koje tvrdi da je bilo u potpunosti posvećeno njemu i, kako kaže, „vanrednom stanju u režimu“.

„Izgleda da je malo bilo vanredna konferencija za novinare i bombardovanje sa desetinama vijesti i izjava jer je svjestan da je prednost nedostižna i da je Branko Blanuša novi predsjednik RS, što situaciju mijenja iz korijena, pa ponovo poseže za starim trikom, lažnim dijalogom i srpskim jedinstvom“, naveo je Vukanović.

On podsjeća da je, prema njegovim riječima, Dodik i ranije nudio opoziciji, izuzev Liste za pravdu i red, ulazak u takozvanu „Vladu srpskog jedinstva“, te da je i sada ponovo pozvao na unutrašnji dijalog. Posebno je istakao Dodikovu izjavu da se „sa Stanivukovićem može napraviti dogovor i voditi dijalog“.

„Ova izjava je pravi torpedo ispaljen u Stanivukovića i njegov novi Pokret za vlast, u koji su tajkuni i Služba za Banjice uložili milione, svaki dan se troše ogromni novci i resursi, sinoć u Brčkom svjetla, balona, rasvjeta, veliki LED ekrani na bini, kao da je centralni završni skup, ali sve uzalud. Džaba novci, moji sinovci, investicija i projekat su propali, posebno nakon pobjede Branka Blanuše“, poručio je Vukanović.

On dalje tvrdi da Stanivuković ne može igrati ključnu političku ulogu te da, prema njegovim riječima, postoji plan da „SNSD, Stanivuković i Stevandić zajedno formiraju Vladu ‘srpskog jedinstva’“, čime bi, kako navodi, Dodik uklonio Banjca, Nešića i Selaka, a istovremeno oslabio opoziciju.

„To je najveća opasnost i ključni razlog zašto ne može biti kandidat ispred opozicije, jer nije pouzdan“, poručio je Vukanović.

Na kraju je ustvrdio da je sve dogovoreno na, kako tvrdi, nedavnom tajnom sastanku.

„Stanivuković se u više navrata sastao i razgovarao s Dodikom posljednjih dana, ne samo tokom dolaska Plenkovića na Petrićevcu, ali o tome uskoro više detalja“, zaključio je Vukanović, pišu Vijesti.ba.

