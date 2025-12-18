Dodik nekad: ‘Četnici su narod gurali pod nož ustašama’ – Dodik danas: ‘Aleksić je časni patriota’

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je danas izraze saučešća povodom smrti ozloglašenog četničkog vojvode Slavka Aleksića, nazivajući ga “velikim patriotom” i “časnim borcem”. Ovaj potez ne bi bio toliko iznenađujuć u trenutnoj političkoj klimi da sam Dodik nije izgradio dobar dio svoje rane karijere na imidžu antifašiste i “djeteta Kozare”, oštro osuđujući upravo onu ideologiju koju danas glorifikuje.

Oproštaj od “Vojvode sa Jevrejskog groblja”

Povodom smrti Aleksića, koji je preminuo u Trebinju, a tokom rata bio poznat kao komandant jedinice na sarajevskom ratištu (Jevrejsko groblje), Dodik nije štedio riječi hvale, prenosi N1.

– Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki patriota koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji srpskog naroda. Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i s potpunom predanošću – napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Dodao je i da će Aleksić ostati upamćen kao “izuzetno hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu”, te poručio: “Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i otadžbinu.”

Šta je Dodik govorio nekad?

Međutim, arhive pamte potpuno drugačijeg Milorada Dodika. Prije nego što je prigrlio nacionalističku retoriku, Dodik je javno i nedvosmisleno govorio o zločinačkoj ulozi četnika u Drugom svjetskom ratu, posebno na području s kojeg potiče.

U jednoj od svojih ranijih izjava, koja danas zvuči kao da ju je izgovorila druga osoba, Dodik je rekao:

– Ja sam dijete Kozare, vaspitan sam na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Kozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbjegove koje su predali ustašama, a kasnije su ti ljudi bili poklani u Jasenovcu. Govorim o četnicima koji su bili spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama.

Potpuni ideološki zaokret

Današnjim odavanjem počasti čovjeku koji je nosio titulu četničkog vojvode, Dodik je simbolično zatvorio krug svoje političke transformacije. Od socijaldemokrate koji je prezirao saradnju četnika sa ustašama i njihovu izdaju naroda na Kozari, postao je lider koji te iste titule i ideologiju danas naziva “časnom” i “patriotskom”.

Slavko Aleksić, kojeg Dodik danas slavi, tokom rata u BiH bio je komandant Novog sarajevskog četničkog odreda, stacioniranog na Grbavici i Jevrejskom groblju, lokacijama s kojih je Sarajevo godinama držano pod snajperskom i artiljerijskom vatrom. Na Grbavici su, svima je poznato, počinjeni brojni monstruozni zločini nad Bošnjacima. Najpoznatiji zločinac iz Novog Sarajeva svakako je Veselin Vlahović Batko, osuđen na 42 godine zatvora zbog brojnih zlodjela.

