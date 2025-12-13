BiH

Drama kod Ljubuškog: Starac (81) upao autom u vodu, našli ga živog nakon 4 sata

7.9K  
Objavljeno prije 1 sat

Dana 13. decembra 2025. godine, oko 5:52 sati, Policijska uprava Ljubuški zaprimila je prijavu da se osoba R. V. iz Ljubuškog, rođena 1944. godine, nalazi s vozilom u vodi na zasad nepoznatoj lokaciji, potvrdio je glasnogovornik MUP-a ZHK.

Odmah po zaprimljenoj prijavi organizirana je potraga za navedenom osobom, u kojoj su, osim policijskih službenika PU Ljubuški, učestvovali i pripadnici Gorske službe spašavanja Ljubuški te Vatrogasnog društva Ljubuški.

Osoba R. V. pronađena je oko 10:22 sati u mjestu Bijača, na području Ljubuškog.

Prema nezvaničnim informacijama, pronađen je na krovu vozila koje se nalazilo u vodi, na potopljenom području. Nakon pronalaska pregledan je u Domu zdravlja Ljubuški, gdje je utvrđeno da nema značajnijih zdravstvenih tegoba.

Riječ je o starijoj osobi koja je, prema dostupnim informacijama, zalutala na to područje, prenose Vijesti


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh