Drama kod Ljubuškog: Starac (81) upao autom u vodu, našli ga živog nakon 4 sata

Odmah po zaprimljenoj prijavi organizirana je potraga za navedenom osobom, u kojoj su, osim policijskih službenika PU Ljubuški, učestvovali i pripadnici Gorske službe spašavanja Ljubuški te Vatrogasnog društva Ljubuški.

Osoba R. V. pronađena je oko 10:22 sati u mjestu Bijača, na području Ljubuškog.

Prema nezvaničnim informacijama, pronađen je na krovu vozila koje se nalazilo u vodi, na potopljenom području. Nakon pronalaska pregledan je u Domu zdravlja Ljubuški, gdje je utvrđeno da nema značajnijih zdravstvenih tegoba.

Riječ je o starijoj osobi koja je, prema dostupnim informacijama, zalutala na to područje, prenose Vijesti

