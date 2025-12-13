Estrada

Pomirile se Karleuša i Dragana Mirković: Nakon teški riječi snimile TikTok urnebesan video na aerodromu

Objavljeno prije 56 minuta

Muzička zvijezda Jelena Karleuša nedavno je priznala da je ljuta na kolegicu Draganu Mirković, sa kojom je do tada bila u idealnim odnosima.

Kako je tada navela, zaboljelo ju je to što joj se Dragana nije javila, niti pružila podršku u jeku napada na nju.

Tu se priča o problemima u prijateljstvu završila, a sada je na iznanađenje mnogih osvanula snimka Dragane i Jelene sa aerodroma. Njih dvije su se srele, pa su iskoristile priliku zaplesati dok su čekale kofere ili da se ukracaju na let.

I jedna i druga imale su velike i naočale i od glave do pete bile su u crnoj odjevnoj kombinaciji. Snimka je za kratko vrijeme postala viralna, a svi su komentirali da im je drago što ih ponovo vide zajedno.

@karleusaofficial

Najskuplja 😎 karleusa draganamirkovic

♬ original sound – PatBO

Podsjetimo, Jelena Karleuša i Dragana Mirković godinama su bile bliske prijateljice, a Karleuša je bila uz kolegicu tijekom njenog razvoda sa Tonijem Bjelićem i u svim drugim najtežim trenucima.

Dragana je tada priznala da ne zna kako se zahvaliti Jeleni, koja joj, kako je rekla, mnogo znači. Međutim, kada je Jelena doživjela javni linč, koji je trajao mjesecima i još uvijek traje, Dragana joj nije uputila poruku podrške, što je Karleušu zaboljelo., prenosi express


