Palmyra: Američki i sirijski vojnici ranjeni u pucnjavi na zajedničku vojnu delegaciju

Nekoliko sirijskih i američkih vojnika ranjeno je u subotu kada je na zajedničku vojnu delegaciju u Palmiri u centralnoj Siriji ispaljena vatra, javili su državni mediji.

Ovaj incident je prvi takve vrste koji je prijavljen otkako su sirijske snage u decembru prošle godine svrgnule dugogodišnjeg sirijskog lidera Bašara al-Asada i obnovile veze zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Nekoliko pripadnika američkih snaga” je ranjeno u pucnjavi, zajedno sa “dva pripadnika sirijskih sigurnosnih snaga”, javila je državna novinska agencija SANA, pozivajući se na sigurnosni izvor.

SANA je izvijestila da su vojnici učestvovali u “zajedničkoj terenskoj posjeti” u Palmiri, koja je nekada bila pod kontrolom Daesha, te da je napadač ubijen.

Sirijski vojni zvaničnik koji je želio ostati anoniman rekao je da su pucnji ispaljeni “tokom sastanka između sirijskih i američkih oficira” u sirijskoj bazi u Palmiri.

Prema Sirijskoj opservatoriji za ljudska prava, koja ima široku mrežu izvora unutar Sirije, sastanak je održan kao dio “američke strategije za jačanje njenog prisustva i uporišta u sirijskoj pustinji”.

Helikopteri su evakuisali ranjene u bazu Tanf na jugu Sirije, gdje su raspoređene američke trupe, saopštila je SANA.

Prošlog mjeseca, tokom posjete sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa Washingtonu, Damask se formalno pridružio globalnoj koaliciji koju predvode SAD protiv grupe ISIS.

Američke snage su raspoređene na sjeveroistoku Sirije koji je pod kontrolom Kurda, kao i u Tanfu blizu granice s Jordanom, prenosi gulfnews.

Facebook komentari