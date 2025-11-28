Nova godina donosi povećanje penzija u Federaciji BiH?

To bi penzionerima u Federaciji BiH moglo donijeti povećanje penzija od oko 17 posto. Naime, penzije bi se trebale usklađivati kombinacijom rasta: 60% rasta prosječne plate i 40% rasta potrošačkih cijena (troškova života). To bi najnižu penziju podiglo s trenutnih 599 maraka na oko 700 maraka.

Resorni ministar Adnan Delić kaže da ovaj omjer ide u korist korisnika.

Osim toga, uvodi se i dvostruko godišnje usklađivanje penzija, i to početkom i sredinom godine, što je značajno povoljnije.

Delić je podsjetio da se radi o velikom budžetskom zahvatu koji traži stabilne prihode i političku volju da se unaprijedi položaj jedne od najranjivijih grupa.

Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona je završen u Ministarstvu te čeka fiskalnu procjenu. Procedura donošenja zakona uključuje više faza, a kako Zakon nije upućen u Parlament sve su manje šanse da će do kraja godine stupiti na snagu, osim ako ne bude brzog političkog dogovora i ubrzane procedure, prenosi Novi.

