“Odbio sam da dam saglasnost vojnom avionu Mađarske!”: Zabranjeno slijetanje Szijjartu u Banja Luku

Saopštio je ovo danas ministar odbrane BiH Zukan Helez.

– Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orbán i ministar Szijjártó pružaju otvorenu podršku bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Također, Mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim avionom, navodi Helez i dodaje:

– Kao ministar odbrane BiH, moja dužnost je da štitim ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine. Zbog toga sam donio odluku da ne odobrim ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštovanje naše države.

